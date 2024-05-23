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輝達上季營收260億 股價飆逾6% 市值破2兆元

編譯潘勛／綜合報導
輝達執行長黃仁勳宣布新的工業革命已展開，而輝達出大力，讓市值1兆元的數據中心轉型為「AI工廠」。(美聯社)
輝達執行長黃仁勳宣布新的工業革命已展開，而輝達出大力，讓市值1兆元的數據中心轉型為「AI工廠」。(美聯社)

晶片大廠輝達(Nvidia)22日發布財報顯示，上季營收增為260億元，增幅為三倍以上，創下紀錄，淨利則為148億8000萬元，同比增加20億元，代表人工智慧(AI)蓬勃發展已讓整個公司市值超過2兆元，且後市看好。

紅利每股增至10美分

輝達並表示，股票將一股拆為十股，自6月7日起生效，紅利每股由4美分增至10美分，消息傳出，盤後股價勁揚逾6%。

華爾街日報(WSJ)報導，輝達的季財報，營收及獲利都超過華爾街預期，而當前會計季度的銷售額展望為約280億元，也高於期望值；話雖如此，自AI蓬勃發展以來，輝達每季度都被拿來更嚴苛比較，當前季度銷售只加倍而已。

輝達股價盤後漲6%，創新高，過去12個月股價已漲三倍以上，公司市值超過2兆元。

輝達執行長黃仁勳宣布新的工業革命已展開，而輝達出大力，讓市值1兆元的數據中心轉型為「AI工廠」。他在聲明中表示，AI將帶來生產力成長，惠及幾乎每一種產業，協助各公司成本、能源方面更有效益。

自從OpenAI推出ChatGPT，以其能產出類似人類的文本，而驚艷使用者以來，輝達的營收勁揚約一年。分析師表示，OpenAI使用數千輝達的AI晶片來打造ChatGPT，而要產出、使用AI系統，要用到龐大的電腦計算力，輝達的產品少有代替品。

OpenAI超級成功以來，各大科技公司以及AI初創公司都爭相購買輝達的晶片，多多益善，以至於缺貨；各公司執行長估計這種現象今年、明年都將持續。

AI的勃興讓輝達晶片成為炙手可熱商品，科技界執行長們爭相採購。輝達決心保持領先，打算今年稍後推出新一代AI晶片；今年3月，輝達在公司冠名為「AI Woodstock」會議上揭櫫稱為「Blackwell」的晶片，每一枚價格超3萬元；假如AI晶片的胃口不減，而輝達能打敗競爭者及官方監管，那麼其銷售、獲利還會大漲。

分析師指出，推出Blackwell之前，輝達目前最先進AI晶片為H100，其供貨窗口已由將近一年縮短到幾周，反映輝達千方百計想確保更多供應。輝達本身不自製晶片，只把生產大致外包給台積電。

晶片大廠輝達(Nvidia)22日發布財報顯示，上季營收增為260億元，增幅為三...
晶片大廠輝達(Nvidia)22日發布財報顯示，上季營收增為260億元，增幅為三倍以上，創下紀錄；公司並表示，股票將一股拆為十股，自6月7日起生效，消息傳出，盤後股價勁揚逾6%。(美聯社)

輝達 AI 晶片

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