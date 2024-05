新航遇亂流 旅客未繫安全帶者被拋飛「人生最難熬的2小時」

自倫敦飛往新加坡 的新加坡航空編號SQ321班機21日在亂流中「急劇下降」6000呎,歷經這「絕對恐怖」遭遇的乘客驚恐回憶當時場景;有人說,客機驟降前幾乎沒有任何預警,未繫安全帶的乘客都「立即被拋向天花板」、「撞凹頭頂上方儲物艙」;人們頭破血流、痛苦尖叫。有乘客家屬在飛機迫降前接獲機上家人簡訊,驚嚇度過「一生中最難熬的兩小時」。

這架客機載有211名乘客和18名機組人員,後來緊急迫降曼谷。28歲的乘客阿茲米爾(Dzafran Azmir)回憶道:「沒有繫安全帶的人立即被拋向天花板,有人撞到頭頂上方行李艙,把艙面撞凹,有人撞向頭頂燈和氧氣罩儲放處,撞出大洞。空服員和廁所裡的人受傷最嚴重,人們躺在地上站不起來;很多人脊椎和頭部受傷。」

#BreakingNews‌ : 🚨 The Boeing Airplane SQ321 has 211 passangers on board & 18 crew members.

1 passenger Dead & 30 injured.

The flight which was scheduled to land on Singapore diverted to Bangkok due to a severe turbulence in mid air. #SingaporeAirlines #Bangkok #Singapore pic.twitter.com/f6e1GCJrGn