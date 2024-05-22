新航遇亂流 旅客未繫安全帶者被拋飛「人生最難熬的2小時」

當發生亂流時，機艙內未繫好安全帶的乘客和固定好的物體，在亂流期間被拋飛，是最危險的因素，導致受傷的最大風險。圖為新航班機遇亂流後，機艙內一片狼藉。(路透)

自倫敦飛往新加坡 的新加坡航空編號SQ321班機21日在亂流中「急劇下降」6000呎，歷經這「絕對恐怖」遭遇的乘客驚恐回憶當時場景；有人說，客機驟降前幾乎沒有任何預警，未繫安全帶的乘客都「立即被拋向天花板」、「撞凹頭頂上方儲物艙」；人們頭破血流、痛苦尖叫。有乘客家屬在飛機迫降前接獲機上家人簡訊，驚嚇度過「一生中最難熬的兩小時」。

這架客機載有211名乘客和18名機組人員，後來緊急迫降曼谷。28歲的乘客阿茲米爾(Dzafran Azmir)回憶道：「沒有繫安全帶的人立即被拋向天花板，有人撞到頭頂上方行李艙，把艙面撞凹，有人撞向頭頂燈和氧氣罩儲放處，撞出大洞。空服員和廁所裡的人受傷最嚴重，人們躺在地上站不起來；很多人脊椎和頭部受傷。」

#BreakingNews‌ : 🚨 The Boeing Airplane SQ321 has 211 passangers on board & 18 crew members.

1 passenger Dead & 30 injured.

The flight which was scheduled to land on Singapore diverted to Bangkok due to a severe turbulence in mid air. #SingaporeAirlines #Bangkok #Singapore pic.twitter.com/f6e1GCJrGn — Mrutyunjaya Swain 🇮🇳 (@Mrutyunjayaswa9) May 21, 2024

英國乘客戴維斯(Andrew Davies)在X平台發文，他回憶受過醫療培訓的人竭力為機上傷者及時提供援助，其中包括為一名73歲的英國男性乘客作心肺復甦術。當局指稱，該名乘客心臟病 發作在機上死亡。

戴維斯描述道，「這經歷太可怕了。有人大聲要求提供心臟電擊器。受過醫療訓練的乘客竭力提供協助，為那位死去的可憐男士作心肺復甦術。另一位乘客平躺在我身後走道。不知道他們出了什麼問題。真希望我能提供更多幫助」。

戴維斯還說：「財物散落一地，咖啡 和水濺到天花板。太不可思議了。好多人受傷。頭部撞裂，耳朵流血。有位女士因背部受傷而痛苦尖叫。我幫不了她。」

網路流傳的照片顯示，亂流過後，乘客驚恐緊抓座位，一名空服員鼻子流血；食物和碎片散落機上各處，頭頂行李艙留有乘客身軀撞擊過的凹痕。

艾莉森·巴克(Allison Barker)告訴英國廣播公司(BBC)，她兒子喬什(Josh)在亂流後從機上發給她一則簡訊寫道：「我不想嚇你，但我正經歷一場瘋狂的飛行。飛機正緊急迫降……我愛你們。」

巴克說：「我嚇壞了。不知道發生什麼事，不知他是不是還活著；這一切讓人神經緊繃，是我人生中最難熬的兩小時。」