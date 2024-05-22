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飛機上走動伸展盡快回座位 安全帶指示燈滅還是要繫好

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

新航波音客機遇亂流 3分鐘內急墜6000呎 1死30傷

編譯陳韻涵／綜合報導
迫降後的新航編號SQ321班機可見被撞凹的儲物艙」，乘客稱驚嚇度過了「一生中最難熬的兩小時」。(路透)
迫降後的新航編號SQ321班機可見被撞凹的儲物艙」，乘客稱驚嚇度過了「一生中最難熬的兩小時」。(路透)

新加坡航空(Singapore Airlines)編號SQ321航班21日在印度洋上空遭遇嚴重亂流，客機在三分鐘內驟降6000呎，造成73歲英國老翁基欽(Geoff Kitchen)心臟病發身亡、約30人輕重傷，班機緊急迫降泰國曼谷。

美聯社報導，遭遇亂流的班機原訂從英國倫敦希斯洛(Heathrow)機場飛往新加坡樟宜(Changi)機場，這架波音(Boeing)777-300ER客機上載有211名旅客和18名機組員。

SQ321航班發生意外後，於當地時間21日下午3時45分，在暴風雨中改降泰國曼谷蘇凡納布(Suvarnabhumi)機場。

當發生亂流時，機艙內未繫好安全帶的乘客和固定好的物體，在亂流期間被拋飛，是最危險...
當發生亂流時，機艙內未繫好安全帶的乘客和固定好的物體，在亂流期間被拋飛，是最危險的因素，導致受傷的最大風險。圖為新航班機遇亂流後，機艙內一片狼藉。(路透)

倫敦到新加坡的航程原為13小時，而新航SQ321班機自倫敦起飛約11小時後遇上亂流。

追蹤航班資訊的Flightradar24數據顯示，出事班機的巡航高度原為3萬7000呎，卻在緬甸附近的安達曼海(Andaman Sea)上空碰上亂流，飛行高度在三分鐘內驟降6000呎，急墜至3萬1000呎並發出國際緊急訊號代碼「7700」；該班機在3萬1000呎停留不到10分鐘，便於半小時內緊急迫降曼谷機場。 

蘇凡納布機場總經理齊帝蓬(Kittipong Kittikachorn)在記者會上表示，飛機驟降之際，空服員正在送餐。英國乘客戴維斯(Andrew Davies)表示，意外發生當下，安全帶燈號亮起，但機組員來不及就座。

新航公布該班機上的乘客國籍，包括四名美國人、47名英國人、56名澳洲人、41名新加坡人、23名紐西蘭人、16名馬來西亞人、五名菲律賓人、四名愛爾蘭人、三名印度人，來自加拿大、印尼、緬甸和西班牙各兩人，以及來自德國、冰島、以色列人和南韓各一人。

這場意外造成30人輕重傷，其中七人傷勢嚴重，唯一死者是73歲的基欽；基欽與妻子琳達(Linda)準備到亞洲和澳洲旅行六周，孰料在亂流意外中遇難，死因為心臟病發。

新加坡航空編號SQ321航班21日在印度洋上空遭遇嚴重亂流後在三分鐘內驟降600...
新加坡航空編號SQ321航班21日在印度洋上空遭遇嚴重亂流後在三分鐘內驟降6000呎，造成一人身亡、約30人輕重傷，班機緊急迫降泰國曼谷。(路透)

英國太陽報報導，基欽的鄰居戴蒙(Steve Dimond)聞訊悲痛，他透露基欽有心臟病史，最近植入支架以擴張動脈。 

戴蒙表示，基欽曾做保險工作，現為業餘演員，積極參與桑伯里音樂劇團(Thornbury Musical Theatre Group)，2020年曾任導演。

新加坡 心臟病 澳洲

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