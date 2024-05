新航波音客機遇亂流 3分鐘內急墜6000呎 1死30傷

新加坡 航空(Singapore Airlines)編號SQ321航班21日在印度洋上空遭遇嚴重亂流,客機在三分鐘內驟降6000呎,造成73歲英國老翁基欽(Geoff Kitchen)心臟病 發身亡、約30人輕重傷,班機緊急迫降泰國曼谷。

美聯社報導,遭遇亂流的班機原訂從英國倫敦希斯洛(Heathrow)機場飛往新加坡樟宜(Changi)機場,這架波音(Boeing)777-300ER客機上載有211名旅客和18名機組員。

SQ321航班發生意外後,於當地時間21日下午3時45分,在暴風雨中改降泰國曼谷蘇凡納布(Suvarnabhumi)機場。

