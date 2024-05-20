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伊朗總統搭直升機墜機 現場未發現生還者

編譯潘勛／綜合報導
伊朗總統萊希搭乘的直升機19日墜機，搜救團隊抵達失事現場，迄未發現生還者。(路透)
伊朗總統萊希搭乘的直升機19日墜機，搜救團隊抵達失事現場，迄未發現生還者。(路透)

伊朗官員表示，總統萊希(Ebrahim Raisi)一行人搭乘的直升機19日在東亞塞拜然省(East Azerbaijan) 墜毀，美國有線電視新聞網(CNN)報導，搜救團隊抵達萊希直升機墜毀地點，伊朗官媒IRINN和邁赫爾通訊社指出，現場並未發現生還者。

由於天氣狀況惡劣，搜救團隊稍晚才確定失事地點。半島電視台報導，伊朗紅新月會負責人證實搜救人員發現直升機殘骸，整個機艙嚴重燒毀。

美聯社報導，63歲的萊希2021年以62%的得票率當選總統，他被視為85歲伊朗最高領袖哈米尼(Ruhollah Khomeini)的親信；一些分析家認為，萊希可能在哈米尼過世或退位後接替其職位。

伊朗總統萊希搭乘的直升機19日墜機，搜救團隊抵達失事現場，迄未發現生還者。圖為伊...
伊朗總統萊希搭乘的直升機19日墜機，搜救團隊抵達失事現場，迄未發現生還者。圖為伊朗國有新聞社發布的萊希當天搭乘直升機起飛的照片。(歐新社)

伊朗國營電視台早先報導，這起直升機事故發生在首都德黑蘭西北約375哩的焦勒法鎮(Jolfa)附近，當地靠近與鄰國亞塞拜然的邊界，但是接下來報導則把地點推估在東邊的烏濟(Uzi)村落；相關細節仍自相衝突。

紐約時報報導，歐盟已啟動哥白尼衛星系統，幫助伊朗官員更加了解咸信發生墜機的地區。

國營伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)報導，與萊希同行的還有伊朗外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)、東亞塞拜然省省長和幾名官員與貼身護衛。

萊希19日早晨前往與亞塞拜然邊界，與亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)共同為一處水壩主持開幕。

伊朗總統萊希搭乘的直升機19日失事，圖為搜救人員在濃霧中登山前往現場。(路透)
伊朗總統萊希搭乘的直升機19日失事，圖為搜救人員在濃霧中登山前往現場。(路透)

國營電視台播出畫面，搜救人員搭乘多部休旅車蜿蜒穿越森林地區，但表示受阻於大雨加強風的惡劣天氣，另可見到搜救人員徒步走在濃霧之中。

一架搜救直升機試著抵達當局相信萊希直升機著陸所在地點，但因濃霧而無法降落。傍晚時土耳其國防部宣布已派出無人空拍機，另準備派出具夜視能力的直升機，參與搜救行動。

事發之後幾小時，不論IRNA或是國營電視台在都未提供萊希最新狀況；只是，強硬派強迫民眾為萊希祈禱。電視台播出數百名伊斯蘭信眾在什葉派伊斯蘭聖地之一的馬什哈德(Mashhad) 「伊瑪目禮薩聖殿」(Imam Reza Shrine)及全國其他地點祈禱，國營電台主頻道不斷播放祈禱畫面。

萊希2017年與羅哈尼(Hassan Rouhani)角逐總統失利；但2021年再選，在主要政敵都無法參選下，他橫掃2890萬張選票近62%而當選，該次選舉的投票率為伊朗選舉以來最低。

伊朗 紐約時報 休旅

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