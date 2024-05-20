伊朗總統搭直升機失事 當局大搜救

伊朗總統萊希搭乘的直升機19日失事，生死未卜。(路透)

伊朗 官員表示，總統萊希(Ebrahim Raisi)一行人搭乘的直升機19日在東亞塞拜然省(East Azerbaijan) 「重落地」事故，當局在濃霧包覆的西北山區森林開大規模搜救行動，電視台停播常態節目，並要求民眾為萊希等人祈禱。

美聯社報導，63歲的萊希2021年以62%的得票率當選總統，他被視為85歲伊朗最高領袖哈米尼(Ruhollah Khomeini)的親信；一些分析家認為，萊希可能在哈米尼過世或退位後接替其職位。

伊朗總統萊希搭乘的直升機19日失事，生死未卜。圖為伊朗國有新聞社發布的萊希當天搭乘直升機起飛的照片。(歐新社)

伊朗國營電視台早先報導，這起直升機事故發生在首都德黑蘭西北約375哩的焦勒法鎮(Jolfa)附近，當地靠近與鄰國亞塞拜然的邊界，但是接下來報導則把地點推估在東邊的烏濟(Uzi)村落；相關細節仍自相衝突。

紐約時報 報導，歐盟已啟動哥白尼衛星系統，幫助伊朗官員更加了解咸信發生墜機的地區。

國營伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)報導，與萊希同行的還有伊朗外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)、東亞塞拜然省省長和幾名官員與貼身護衛。

萊希19日早晨前往與亞塞拜然邊界，與亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)共同為一處水壩主持開幕。

一名當地官員用「墜機」形容這起事故，但其他官員則形容為「重落地」或「事故」。

國營電視台播出畫面，搜救人員搭乘多部休旅 車蜿蜒穿越森林地區，但表示受阻於大雨加強風的惡劣天氣，另可見到搜救人員徒步走在濃霧之中。

一架搜救直升機試著抵達當局相信萊希直升機著陸所在地點，但因濃霧而無法降落。傍晚時土耳其國防部宣布已派出無人空拍機，另準備派出具夜視能力的直升機，參與搜救行動。

伊朗總統萊希搭乘的直升機19日失事，生死未卜。圖為搜救人員在濃霧中登山前往現場。(路透)

事發之後幾小時，不論IRNA或是國營電視台在都未提供萊希最新狀況；只是，強硬派強迫民眾為萊希祈禱。電視台播出數百名伊斯蘭信眾在什葉派伊斯蘭聖地之一的馬什哈德(Mashhad) 「伊瑪目禮薩聖殿」(Imam Reza Shrine)及全國其他地點祈禱，國營電台主頻道不斷播放祈禱畫面。

在德黑蘭，一群男子跪倒在街旁，手拿念珠觀看為萊希祈禱的電視畫面，其中有些人淚流滿面；一名男子塞耶迪(Mehdi Seyedi)表示，希望祈禱真能管用，萊希能安然無恙歸來。

萊希2017年與羅哈尼(Hassan Rouhani)角逐總統失利；但2021年再選，在主要政敵都無法參選下，他橫掃2890萬張選票近62%而當選，該次選舉的投票率為伊朗選舉以來最低。