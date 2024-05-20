遲到62年 非裔90歲前空軍德懷特隨藍源登太空

90歲的非裔前空軍試飛員德懷特，等了62年，終於上太空，創下進入太空最高齡新紀錄。(美聯社)

高齡90歲的非裔 前空軍試飛員德懷特(Ed Dwight)歷經62年的漫長等待，終於一圓夢想，創下進入太空最高齡新紀錄。亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)創辦的航太公司「藍色起源」(Blue Origin)載人火箭第七次飛行於19日發射升空，搭載六名乘客，其中包括1960年代第一位接受太空人 訓練的德懷特。

90歲的德懷特，曾是第一位接受太空人訓練的非裔飛行員。(美聯社)

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，「新謝帕德號」(New Shepard) NS-25載人火箭載著六名乘客，於美東時間19日上午10時36分，從德州發射升空，歷經11分鐘飛行時間抵達大氣層與外太空分界的「卡門線」(Karman Line)，讓乘客體驗失重狀態並觀察地球曲線。

「新謝帕德號」太空艙降落後，德懷特難掩興奮表示：「我期待已久，這真的是太棒了，原以為我的生命不再需要(太空旅行)，但如今發現需要，讓我欣喜若狂。」並強調：「這是改變生命的重要經驗，每個人都得嘗試。」

現年90歲8個月又10天的德懷特此次是在非營利組織「人類空間」(Space for Humanity)贊助下，締造進入太空最年長的新紀錄，打破「星際爭霸戰」(Star Trek)主角威廉薛特納(William Shatner)於2021年締造的90歲又206天舊紀錄。

來自堪薩斯市的德懷特1953年加入美國空軍，並成為試飛員，1962年進入「航空研究飛行員學校」(Aerospace Research Pilot School)，是當年第一位接受太空人訓練的非裔飛行員，聲名鵲起，還曾登上Jet和Ebony等雜誌封面。

但受訓期間遭遇層層阻礙與種族歧視 ，始終無緣獲選執行太空任務，最終在1966年黯然以上尉官階退役，並轉換跑道，投入雕塑創作，成為知名的非裔人物雕塑家。2023年，德懷特的故事被拍成紀錄片「太空競賽」(The Space Race)。

90歲的德懷特曾是第一位接受太空人訓練的非裔飛行員，他等了62年，19日終於上太空；他也是知名的雕塑家。(美聯社)

他在片中強調：「我只希望進入太空，但他們不會讓這種事情發生，如果條件一致，我本該登陸月球，我有能力，但我沒有機會。」

「太空競賽」導演柯特斯(Lisa Cortés)則將此次飛行視為對德懷特的平反：「有時我們必須等候正義與進步交集，如今德懷特的時刻終於來到。」

太空總署(NASA)首位非裔負責人、曾執行過四次太空任務的前署長波登(Charles Bolden)也對德懷特表達祝賀：「你為這個機會經歷漫長等待，站在你肩膀上的我們都為你感到高興。」