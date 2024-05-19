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16歲華裔高中生 奪「雷傑納隆國際科學競賽」首獎

記者胡玉立／綜合報導
肯塔基州16歲華裔高中生格蕾絲·孫(中)贏得2024「雷傑納隆國際科學與工程競賽」(ISEF)首獎，第二名為加州The Harker高中華裔學生韋嘉和(右)，左為另位得獎生Krish Pai。(取自Society for Science)
肯塔基州16歲華裔高中生格蕾絲·孫(中)贏得2024「雷傑納隆國際科學與工程競賽」(ISEF)首獎，第二名為加州The Harker高中華裔學生韋嘉和(右)，左為另位得獎生Krish Pai。(取自Society for Science)

肯塔基州16歲華裔高中生格蕾絲·孫(Grace Sun)以其生物醫學設備研究，17日贏得「雷傑納隆國際科學與工程競賽」(ISEF)首獎，獲最高獎金7萬5000元。她研究開發出改進有機電子設備新技術，可讓醫療植入物更安全有效，或許有助徹底改變生物醫學植入物。

「雷傑納隆國際科學與工程競賽」(Regeneron International Science and Engineering Fair)由科學學會(Society for Science)主辦，是全球最大的大學預科STEM競賽。今年總獎金高達900萬元，近2000名學生在洛杉磯以一周時間，參加講座交流並向評審答辯其研究。評審團主席古爾德(Christopher Gould)形容此競賽就像科學奧運會或所有科學博覽會的「鼻祖」。

獲頒ISEF首獎George D. Yancopoulos創新獎，格蕾絲·孫十分驚喜。她在頒獎典禮後台向「商業內幕」(Business Insider)說：「他們喚我時，我還以為他們找錯人。我想，是不是還有另一個格蕾絲？」

格蕾絲·孫的研究重點是有機電化學晶體管(organic electrochemical transistors，OECT)。她表示，目前OECT在體內並不穩定，但潛力巨大，與其他矽製設備相比，OECT以有機材料製成，更柔軟靈活、速度更快、性能更高、更安全，還考慮了以前電子產品未考慮到的體內信號，更適合作為心臟和大腦植入物。

為解決以往此類設備在體內運作時遇到的問題，格蕾絲·孫開發出新的有機成分化學處理方法，顯著提升OECT實驗性能。她希望她的研究可以在未來二十年內商業化，邁出廣泛使用第一步。

ISEF材料科學類評審聯合主席詹德雷爾(Ian Jandrell)說：「毫無疑問，這是我們的第一名；它的重要性和未來貢獻值得拿到最高獎項。」詹德雷爾還表示，評審對孫的研究「精進」程度及她解釋研究和現場回答問題的能力，印象深刻。

ISEF研究未經同業審查，不符「自然」(Nature)或「美國醫學會雜誌」(JAMA)等期刊發表研究的標準；但ISEF鼓勵學生透過實踐並辯護自己的研究工作來了解科學過程。今年ISEF有多位亞裔獲獎，來自台灣的學生表現也相當出色。

亞裔 洛杉磯 肯塔基州

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