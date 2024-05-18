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沒有搜索令 洛杉磯ICE不得上門逮無證客

編譯盧炯燊／綜合報導
洛杉磯聯邦法官判決，移民官員不能在沒有取得法官的命令之下進入民宅問話或拘捕移民。（路透）
洛杉磯聯邦法官判決，移民官員不能在沒有取得法官的命令之下進入民宅問話或拘捕移民。（路透）

南加州聯邦移民及海關執法局(ICE)執法人員經常在沒有法庭命令下，登門逮捕無證移民，洛杉磯聯邦地方法官裁定此做法違憲必須停止。維權組織對裁決表示歡迎，ICE暫無回應。

ICE執法人員通常很少獲得法庭逮捕令，於是採取上門拍門與無證移民談話及逮捕的做法。維權組織指這些執法人員經常冒充當地警察騙取進門。

「內陸移民司法聯盟」(Inland Coalition for Immigrant Justice)主任阿貝爾恩(Lizbeth Abeln)指出，(無證)移民在自己家中感到安全，免於恐懼的生活是一項基本人權，認為法官的裁決雖然未能消除ICE多年來造成的傷害，但起碼是邁向正義的第一步。

這個組織與「人道移民權利聯盟」(Coalition for Humane Immigrant Rights)及一名人士於2022年提出集體訴訟，指ICE執法人員沒有搜令上門的做法違憲。

ICE在庭上的論點是，郵差及投遞員可以進入私人住宅周圍敲門，因此它的執法人員也可這樣做。

ICE的政策及培訓方式，都是鼓勵執法人員使用敲門及談話的方式，指這是4個主要逮捕方法之一。數據顯示，2022年採用這方式的逮捕人數，至少占總數的8%。

但洛杉磯聯邦地方法官懷特二世 (Otis D. Wright II) 駁回ICE的論點，指「敲門談話」背後的真正意圖及實際目的是逮捕移民。

判決文指出，如果執法人員的目的只是提出問題，他們可獲許進入民宅，但憲法禁止他們「在沒有司法令狀的情況下，以逮捕居住者為目的」而進入民宅內。

不過法官禁止ICE執法人員沒有命令即擅闖民居，只適用於ICE洛杉磯辦事處，所屬範圍包括洛杉磯郡、橙郡(Orange County)、聖伯納汀諾郡(San Bernardino County)、(Riverside County)河濱郡、范杜拉郡Ventura County)、聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara County)及聖路易斯奧比斯波郡(San Luis Obispo County)。

ICE 移民 洛杉磯

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