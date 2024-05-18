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高爾夫球王舍夫勒趕比賽 未聽從停車命令 撞警員被逮捕

編譯潘勛／綜合報導
高球選手舍夫勒在參加比賽期間被控襲警而遭逮捕，(圖)為他在監獄拍攝的人犯照片。(歐新社)
高球選手舍夫勒在參加比賽期間被控襲警而遭逮捕，(圖)為他在監獄拍攝的人犯照片。(歐新社)

排名世界第一的高爾球選手舍夫勒(Scottie Scheffler)17日在肯塔基州路易斯維爾(Louisville)被捕，並被控以襲警、危險駕駛等罪名；時值賽季，舍夫勒發表聲明稱此事是一大「誤會」，自己當時是以為警方叫他那麼逆向開車的。

CNBC報導，舍夫勒已遭拘留，目擊事件的ESPN記者報導，在此之前人們瞧見他在分隔島上駕駛，趕赴正舉辦PGA錦標賽的「瓦爾哈拉高球俱樂部」(Valhalla Golf Club)，一開始並未聽從警方叫他停車的命令。

當時俱樂部外警方正指揮交通改道，原因是有一男子被接駁巴士撞死。警方報告指控，舍夫勒上午6時16分左右駕車到逆向車道，避開堵車而趕往俱樂部入口。

警方報告指稱，一名穿制服、外披很醒目雨衣的警察下令舍夫勒停車，但舍夫勒拒絕聽令，反而加速往前開，把警員拽倒在地。當地媒體指出，受傷員警是路易維爾大都會警局的吉利斯(Bryan Gillis)，左腕及左膝因此擦傷腫大，送醫救治；此外，吉利斯制服的褲子也破到不能縫補。

舍夫勒在當天早晨賽事預定開球時間前不久發聲明描述這起事件，是誤解出錯的結果，自己按警方指揮驅車前行，而當時因為稍早發生死亡車禍，場面非常紊亂，所以自己誤以為警方叫他開到逆向車道，自己從未藐視任何警方指示，希望能拋開這件事，專心於比賽。

路易維爾大都會懲教局官網指出，舍夫勒已在早晨7時28分登記送監；送監原因一開始指出是因二級襲警重罪，以及行為不檢三級刑事微罪、危險駕駛及不遵警方指示。

國家廣播電台地方台WAVE3報導，舍夫勒早晨9時之前，便由路易斯維監獄不具保釋放，仍順利參加比賽。

舍夫勒的律師羅邁尼斯(Steve Romines)在他獲釋後表示，將按相關規定去做，但一定要抗告這起案件。羅邁尼斯表示，舍夫勒按另一名員警指示，開車前往球場球道，進行賽前準備，但因稍早發生死亡車禍及賽前交通，當地場面紊亂。

大都會 監獄 肯塔基州

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