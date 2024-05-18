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假睫毛弄亂你讀的東西、不夠聰明…眾議員開會攻擊外表、智力

記者胡玉立／綜合報導
共和黨籍國會眾議員格林(見圖)攻擊民主黨籍議員克羅克特戴假睫毛，眾院議長強生因此斥責眾議員讓國會蒙羞。(歐新社)
共和黨籍國會眾議員格林(見圖)攻擊民主黨籍議員克羅克特戴假睫毛，眾院議長強生因此斥責眾議員讓國會蒙羞。(歐新社)

眾院監督委員會16日晚開會氣氛火爆，兩黨女性議員發生口角風波，甚至出現批評對方智力和外表的人身攻擊。眾議院共和黨籍議長強生(Mike Johnson)17日為此斥責眾議員，指這件事「對國會來說很難看」，不同成員就算有政治分歧，也應相互尊重。

民主黨籍議員克羅克特。(美聯社)
民主黨籍議員克羅克特。(美聯社)

共和黨占多數的眾議院監督委員會(House Oversight Committee)16日會議本應集中討論是否提議認定司法部長加蘭德(Merrick Garland)藐視國會。

當民主黨眾議員克羅克特(Jasmine Crockett)質疑共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)為何趁機指控負責監督前總統川普刑事案件的法官有政治動機時，氣氛開始白熱化。克羅克特問道：「你知道我們來這裡的目的嗎？你知道我們來這裡是為了司法部長加蘭德嗎？」

格林當即回答：「你才不知道自己來這裡的目的，我想是你的假睫毛弄亂了你讀的東西。」格林發表完睫毛評論後，民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)要求將格林的話從紀錄中刪除，還要她向克羅克特道歉；她說：「你好大膽敢攻擊別人的外表？」

格林先以嘲笑口吻回應：「你很受傷嗎？」然後問歐凱秀「為什麼不和我辯論？」歐凱秀回道：「不言而喻。」格林這時接話說：「是你不夠聰明。」儘管格林同意把自己的話從紀錄中刪除，但她也說：「我永遠不會向你道歉。」

眾院監督委員會共和黨籍主席柯默(James Comer)後來裁定，這些言論並未違反眾院禁止「人身攻擊」的規定。克羅克特對柯默裁決提出異議問道：「我很好奇，如果某成員開始談論某人漂成金髮、糟糕的身材，也不算涉及人身，是嗎？」會場再次炸鍋，一名共和黨成員要克羅克特「冷靜下來」。整樁事件後來遭到部分成員譴責。

格林之前曾試圖發起罷免強生的動議。強生17日並未竭力為格林辯護。強生向記者表示，「我認為兩黨都不該情緒化。我們可以激烈辯論，那是國會基石； 但我們必須相互尊重。」

共和黨 眾議員 眾院

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