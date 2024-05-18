錘傷裴洛西夫婿 男子被判刑30年

加州居民狄帕培前年闖入前眾院議長裴洛西舊金山的家，並持錘擊傷她的丈夫；法院17日將狄帕培判刑30年。(美聯社)

現年44歲的男子狄帕培(David DePape)於2022年10月28日凌晨闖入時任聯邦眾議院議長南西．裴洛西 (Nancy Pelosi)舊金山 的家，用錘子攻擊她時年82歲的丈夫保羅．裴洛西(Paul Pelosi)；聯邦法院17日判處狄帕培30年徒刑。

去年11月，狄帕培即被裁定犯下企圖綁架聯邦官員和襲擊聯邦官員家屬罪，陪審團在不到24小時研議後，一致做出有罪裁決；檢方求刑40年。狄帕培另外還面臨謀殺未遂等州級指控，但他不認罪；州法院訂22日開審。

舊金山ABC電台KGO報導，裴洛西夫婦的女兒克里斯汀·裴洛西(Christine Pelosi)17日出庭宣讀了受害者家人所受到影響的陳述。

刑事起訴書指稱，狄帕培承認，犯案當時他想找南西·裴洛西詢問她有關俄羅斯對2016年大選的影響，還打算將她扣為人質。但他闖入她家那天，只有保羅·裴洛西在家。

狄帕培告訴調查人員，如果南西．裴洛西說真話，他會「放她走」，但如果她撒謊，他就會「打斷她的膝蓋骨」。

保羅·裴洛西法庭作證時曾表示，狄帕培曾反覆問他：「南西在哪裡？」

德帕普用錘子暴力攻擊保羅·裴洛西，對他造成顱骨骨折等嚴重傷害。他受傷後入院接受治療，六天後出院。

狄帕培是加拿大籍，20多年前移居美國，為右翼陰謀論者。他在審判中表示，「我很抱歉他受傷了；我那種反應是因為我原本的計畫基本上被毀了。」

檢察官在量刑備忘錄寫道：「被告計畫暴力劫持議長當人質，還差點殺死她丈夫。被告策畫並動用暴力並堅信這些行動是必要的。這個國家不容許被告的施暴行徑，法院判刑必須反映犯罪性質和情境。」

民主黨籍的南西．裴洛西是美國史上首位女性聯邦眾議長，2023年1月卸任。2022年8月她高調訪問台灣，並與中華民國 總統蔡英文見面。她丈夫保羅·裴洛西是成功商人，創立美國舊金山風險投資公司「融資租賃服務」(Financial Leasing Services)。