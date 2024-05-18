以軍在加薩找到3名人質屍體 包括德籍以裔女刺青師

以色列國防軍發現三名被殺害人質的屍體，這三人都是在去年10月遭哈瑪斯武裝份子擄走。(美聯社)

以色列 軍方17日表示，駐加薩 部隊發現了巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 去年10月7日突襲劫持的三名以色列人質屍體，其中包括22歲的德國籍以色列裔女刺青師莎妮·盧克 (Shani Louk)。

以色列國防軍發現三名被殺害人質的屍體，這三人都是在去年10月遭哈瑪斯武裝份子擄走。其中德籍以裔刺青師盧克被扔在卡車上的照片，引起全球關注。(美聯社)

以軍發言人哈加里(Daniel Hagari)在電視演說中表示：「昨晚以色列國防軍(IDF)發現我們三名人質遺體，他們是盧克、巴斯奇拉(Amit Buskila，28歲女性)和吉勒倫特(Itzhak Gelerenter，56歲男性)。三人都是在參加諾瓦音樂節(Nova music festival)時被哈瑪擄為人質並殺害。」

美聯社報導，盧克被擄走後，一張呈現她在一輛皮卡車後座身體扭曲的照片在世界各地傳開來，讓人目睹哈瑪斯武裝分子襲擊以色列南部社區的情況。以色列官員指出，哈瑪斯當天越界殺害了360多名參加音樂節的以色列人。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)稱這些死亡事件「令人心碎」，並表示「我們會帶回所有人質，無論是生是死。」

軍方表示，三人的屍體在夜間被發現，但沒有詳細說明或立即提供屍體所在位置等資訊。以色列一直在加薩走廊南部城市拉法(Rafah)活動，並表示情報顯示有人質被扣押在那裡。

哈瑪斯去年10月7日的突襲殺害大約1200人，主要是平民；並綁架約250人；其中約一半人質獲釋。他們大都是在11月為期一周的停火期間，與以色列扣押的巴勒斯坦囚犯交換後獲釋。

以色列指稱，約100名人質及約30人屍體仍被扣押在加薩。加薩衛生官員則稱，自襲擊發生以來，以色列在加薩的戰爭已造成逾3萬5000名巴勒斯坦人死亡。

儘管內唐亞胡誓言消滅哈馬斯並帶回所有人質，但迄今幾乎沒有進展；他已面臨辭職壓力；有鑑於加薩人道主義局勢慘烈，美國已威脅要減少對以色列的支持。

以色列人的立場分為兩大陣營，一派希望政府暫停戰爭並釋放人質，另一派則認為，為根除哈瑪斯，不幸須以犧牲人質為代價。卡達、美國和埃及在以哈之間斡旋談判，收效甚微。