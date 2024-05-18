強迫拜登軍援以色列 眾院通過法案 預料不會成為法令

眾院通過法案，強迫白宮要提供以色列軍援。圖為以色列坦克在加薩邊界旁集結。(歐新社)

共和黨人指責拜登 總統遭遇國內廣泛的親巴勒斯坦抗議後，選擇背棄以色列 延遲軍援。眾院 16日通過「以色列安全援助支持法案」(Israel Security Assistance Support Act)，以此指責民主黨人延遲運送炸彈、迫使拜登提供以色列武器。

路透報導，眾院以224比187通過該法案，黨派界線分明：僅3名共和黨人跑票反對，16名民主黨人則投贊成票。法案內容包括強制要求迅速交付已經批准的軍援給以色列，並在此之前扣留國防部、國務院和國家安全委員會的經費；譴責拜登政府暫停運送軍火的決定。

此法案預計不會成為法令，但眾院的通過凸顯兩黨在以色列政策上的深刻分歧。眾院議長強生(Mike Johnson)15日在與其他黨派領導人舉行的新聞發布會上表示「(延遲軍援)是個影響全球的災難性決定，這顯然是出於政治算計，我們不能讓這種情況繼續下去。」

民主黨人也指責共和黨人玩弄政治，稱對方正在扭曲拜登對以色列的立場。眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)在投票前的新聞發布會上便說這項法案不是一項嚴肅的立法，這就是為什麼眾院民主黨核心黨團中一些最親以色列的成員也投反對票。

美國幾十年來一直軍援以色列，儘管拜登上周表示他擔憂炸彈可能會被用於大規模入侵加薩南部城鎮拉法(Rafah)，因此延遲一批2000磅和500磅炸彈運輸、暫緩審查其他武器，但以色列仍將獲得價值數十億元的美國軍火。

兩名美國官員14日透露，國務院已將價值10億元的以色列武器援助計畫納入國會審查程序，最新的武器包包括坦克砲彈、迫擊砲和戰術裝甲車。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)13日向記者表示，美國將繼續提供上個月通過的援外法案中預定撥給以色列的價值260億元軍事援助，但白宮暫停運送炸彈，是因「我們認為不應該在人口稠密的城市投放炸彈」。