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「抗命」與挺巴學生達協議 加州蘇諾瑪州大台裔校長 「被」退休

編譯盧炯燊／綜合17日電
加州蘇諾瑪州立大學校長李明東因與校內抗議學生達成多項協議，而遭加州州大勒令行政休假，其後加州州大總校長辦公室並宣布李明東「退休」。(美聯社)
加州蘇諾瑪州立大學校長李明東因與校內抗議學生達成多項協議，而遭加州州大勒令行政休假，其後加州州大總校長辦公室並宣布李明東「退休」。(美聯社)

加州蘇諾瑪州立大學(Sonoma State University)來自台灣的華裔校長李明東，向挺巴勒斯坦的抗議者承諾檢討投資，並對與以色列機構有關的教育計畫進行「學術抵制」後，遭加州州立大學系統(California State University System)勒令行政休假，隨後宣布退休。

一個多月來，美國各地大學支持巴勒斯坦學生在校園內紮營，除了抗議以色列在加薩的戰爭以外，同時要求校方拒絕與以色列學術機構合作、公開在以色列投資信息，蘇諾瑪州立大學也不例外，4月26日開始出現抗議營地。

李明東是與學生抗議者討論過兩天後，達成多項協議，包括對以色列機構作出學術抵制、大學基金會公布投資對象和撤資、呼籲加薩停火等。李明東14日在發給學生的信息說：「當人類遭受大規模屠殺和毀滅時，任何人都不應該袖手旁觀。」

加州州立大學總校長賈西亞(Mildred García)15日發表聲明，指李明東在未經批准下發出這個信息，同時宣布在州立大學系統對他展開審查期間，安排他行政休假。而大學系統官員在16日表示，李明東已「退休」。

李明東15日曾發聲明，表示在發出有關信息前沒有與州立大學系統領導人協商，又說在休假期間，他會「反思這做法所造成的傷害」，並與賈西亞辦公室合作制定下一步措施。

然而賈西亞的辦公室16日宣布李明東「退休」，並說感謝李明東在大學任期內的工作。

賈西亞早前將李明東的行為描述為「抗命」，直指他的做法給加州州立大學系統帶來「後果」，他的信息對蘇諾瑪州立大學一些學生及社區成員來說則是「艱難痛苦」。加州州立大學系統是美國最大的四年制公立大學系統，蘇諾瑪州立大學約有5800名學生。

加州 以色列 投資

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