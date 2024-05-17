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拜登演講若受干擾 莫爾豪斯學院揚言取消畢業典禮

記者胡玉立／綜合報導
亞特蘭大私立「莫爾豪斯學院」仍堅持邀請拜登總統19日擔任畢業典禮致詞嘉賓。圖為拜登2022年在該校校園演講。(美聯社)
亞特蘭大私立「莫爾豪斯學院」仍堅持邀請拜登總統19日擔任畢業典禮致詞嘉賓。圖為拜登2022年在該校校園演講。(美聯社)

在全美各大學抗議加薩戰爭活動持續干擾校園之際，喬治亞州亞特蘭大私立「莫爾豪斯學院」(Morehouse College)堅定邀請拜登總統19日擔任畢業典禮致詞嘉賓。該校校長托馬斯(David A. Thomas)16日表示，學校「不會要求警察將抗議者強行帶離畢業典禮」，但必要時校方寧可「當場停止畢業典禮」。

莫爾豪斯學院是美國史上最傑出非裔大學之一，托馬斯告訴有線電視新聞網(CNN)，莫爾豪斯學院教員16日投票決定授予拜登榮譽學位。他說，拜登幾十年來擔任公職及國內外領導人，其工作「值得莫爾豪斯學院授予榮譽學位」。

談及許多學校最近著手清理校內挺巴勒斯坦營地、試圖平息示威活動，2018年起擔任莫爾豪斯學院校長的托馬斯說：「我們不會允許出現妨礙儀式或服務的破壞性行為，我們希望出席者參與和享受儀式。例如，我們不會允許在總統講話時長時間對他大喊大叫。」

但托馬斯也說：「我們也不會要求警察將人強行帶出畢業典禮。如果屆時面臨選擇，我會當場停止儀式。」

托瑪斯強調，該校不允許「仇恨言論」，不允許任何「呼籲對另一群體或個人使用暴力的言論」；莫爾豪斯是個「能夠承受全國校園沸騰緊張局勢」的地方。

「我寧願成為第一位畢業典禮失敗的校長，也不願說你不如這個機構的儀式重要，」他告訴CNN：「我是從莫爾豪斯作為學校機構應如何表現的角度，來思考問題。我們永遠不該將學校機構的自我，置於我們的價值觀之上；我們的價值觀之一就是看到所有人的人性。」

托馬斯還說：「我們需要在美國找到地方來緩和可能導致分裂的緊張局勢。學校將允許無聲、非破壞性的抗議，學生甚至可以將椅子或背對著拜登；儘管這會讓人很尷尬，但只要你的行為方式不妨礙他人參與和慶祝這一時刻就好」。

拜登另訂於25日在西點軍校(United States Military Academy at West Point)畢業典禮發表演說。

拜登 加薩 喬治亞州

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