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銀髮約會小心 長者染性病倍增 免疫系統減弱易感染 最好戴保險套

編譯羅方妤／綜合報導
老年約會要注意了，55歲以上長者的梅毒、淋病和披衣菌感染率在2012至2022年間增倍，因長者未意識到這些風險，也沒有注意安全性行為。(圖／123RF）
老年約會要注意了，55歲以上長者的梅毒、淋病和披衣菌感染率在2012至2022年間增倍，因長者未意識到這些風險，也沒有注意安全性行為。(圖／123RF）

疾病防治中心(CDC)數據指出，2012至2022年間，55歲以上長者的梅毒、淋病和披衣菌感染率增加超過一倍。研究顯示，許多長者沒有意識到這些風險，這使他們沒有充分進行篩檢和安全性行為。

專家也說，為年長病患進行例行檢查的醫生，常未能針對其性生活提供建議，或進行例行性傳染病篩檢。

紐約時報報導，關注長者性行為的性教育家喬安．普萊斯(Joan Price)表示，一些年長者約會時不採取安全性行為，甚至不和伴侶討論這件事，他們舉出的各種原因讓她感到震驚。她表示，她常聽見一些說法，例如「我不可能懷孕」、「我們這個年齡層不會得性病」，年長男性則告訴她，他們不想用保險套，因為他們勃起時機無法隨心所欲，戴保險套可能就軟掉了。

普萊斯曾與年長者交談，他們都是離婚或喪偶後才開始約會，而且多年來第一次或者是有生以來第一次，對這類對話感到不舒服。她說，特別是女性，擔心若提出關於使用保護性措施的話題，會顯得自己濫交。

普萊斯表示：「我聽過很多不同理由，許多只是缺乏認識和理解。」

銀髮族性病病例增加，原因複雜。北卡州家庭醫師夏儂．道勒(Shannon Dowler)表示，某種程度上以正面角度看待，美國年長者進行性行為的頻率增加，「人們只是能活得更久，性生活時間比以前更長。男性受益於勃起功能障礙藥物，而女性受益於荷爾蒙療法，幫助她們維持更愉快的性生活」。

然而，約翰霍普金斯大學老年醫學專家瑪麗亞．羅伯森(Mariah Robertson)表示，為年長病患進行例行性檢查的醫生，常未能針對其性生活提供建議，或進行性病篩檢，「醫療保健普遍存在的年齡歧視」，假設年長者不會有太多性行為。

性病是可治療的，但免疫系統會隨著年齡增長減弱，更難抵抗感染。道勒醫師表示：「先前數十年沒有發作的疾病感染可能突然再次出現，特別是皰疹。」

華盛頓大學醫學院教授希拉莉．雷諾(Hilary Reno)表示，保險套仍是預防性病的重要方法，她有時會向病患強調這點，特別是他們說不再擔心會懷孕時。她說，性生活活躍、偏好不使用保險套的成年人，在和新伴侶發生性行為前應接受檢測

德州婦女艾米(Amy)的婚姻持續20幾年後以離婚告終。62歲的她，離婚後曾談過幾段戀愛，也有過數名性伴侶。

艾米近期和一個被她稱為「炮友」的男子見面，她對這個人沒有很認真，但她認真的和這名男子及每位性伴侶討論安全性行為，要求她的「炮友」進行性病檢測時，對方一開始很抗拒，推說怕扎針。艾米則說，不做檢測沒關係，她不會強迫對方做任何讓他不舒服的事，不過他們就不能發生性行為。

艾米說，不久之後，「我收到他傳來的照片，是他的檢測報告」。

檢測 保險 德州

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