費科親俄反烏 民粹主義爭議多 反對LGBTQ 罵同性收養孩子「變態」

斯洛伐克總理費科遇刺，警方在現場逮捕一名嫌犯。(路透)

斯洛伐克總理費科(Robert Fico)15日遇刺命危，他曾加入共產黨，以親俄羅斯 、反烏克蘭 的立場著稱，反對多元性別認同 ，被視為民粹主義者。

美聯社報導，費科1964年生於當時的捷克斯洛伐克(Czechoslovakia)，在共產主義解體前曾入黨；他1986年取得法律學位，1992年以「民主左翼黨」(Party of the Democratic Left)成員的身分當選議員，首次進入國會。

費科1988年結婚，育有一子。

費科於1990年代以斯洛伐克政府代理人的身分，在歐洲人權法院和歐洲人權委員會任職；1999年成為「方向黨」(Smer)黨主席，此後一直是該黨要角。

費科和方向黨常被稱作左翼民粹主義者，但也會被拿來跟匈牙利民族主義總理奧班(Viktor Orbán)等右翼政治人物做比較。

費科曾於2006年至2010年，以及2012年至2018年兩度擔任總理；斯洛伐克調查記者庫奇亞克(Jan Kuciak)追蹤報導攸關斯洛伐克政治高層的稅務犯罪，他與未婚妻瑪提娜‧庫斯尼洛娃(Martina Kusnirova)2018年在自家遭槍殺後，費科及其政府在爭議中下台。

方向黨2023年以親俄反美為號召，贏得國會選舉，費科再次回鍋擔任總理；費科重返權力核心引發反對派憂慮，擔心該國會走向偏離親西方國家的路線，他奉行強調國家主權的外交政策，對移民和非政府組織採取強硬立場。

費科反對多元性別認同族群(LGBTQ+)獲取權利，曾形容同性伴侶收養孩子是「變態」。

費科誓言終結斯洛伐克在烏克蘭遭俄羅斯入侵時提供的軍援，且認為北大西洋公約組織(NATO)和美國挑釁俄國發動戰爭；他就任後，新政府旋即停止供應烏克蘭武器，國民屢次上街示威，反對費科的親俄政策，以及修法取消反貪特檢、接管公家媒體等政策。

費科以撻伐記者著稱，且在2022年因為涉嫌組織犯罪集團和濫權，面臨刑事指控。