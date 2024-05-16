我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

斯洛伐克總理費科遇刺 急救後情況穩定 槍手是一名作家

編譯潘勛／綜合報導
斯洛伐克總理費科遇刺，警方在現場逮捕一名嫌犯。(路透)
斯洛伐克總理費科遇刺，警方在現場逮捕一名嫌犯。(路透)

斯洛伐克總理費科(Robert Fico)15日參加政府集會前向支持者打招呼時遇刺，身中數槍，目前在醫院搶救中。斯洛伐克副總理塔拉巴(Tomáš Taraba)稍早透露，總理情況穩定；而槍手於當場遭到制伏逮捕後，其身分也隨之曝光，當地媒體報導指為71歲的作家和政治活動家辛圖拉(Juraj Cintula)。

斯洛伐克總理費科曾兩度擔任總理，他曾加入共產黨，以親俄羅斯、反烏克蘭的立場著稱。...
斯洛伐克總理費科曾兩度擔任總理，他曾加入共產黨，以親俄羅斯、反烏克蘭的立場著稱。(路透)

由於暗殺案距離歐盟選舉三周前發生本案，震驚歐洲各國，拜登總統表示此事令人驚恐，並譴責此一恐怖暴力行為，歐洲各國、歐盟及北約(NATO)領袖咸表驚駭。克里姆林宮也發表聲明指出，俄國總統普亭（Vladimir Putin）形容這場槍擊是「令人髮指的罪行」，並祝福費科早日康復。

美聯社報導，費科遇刺地點在首都布拉提斯拉瓦(Bratislava)東北約85哩的漢德洛瓦鎮(Handlova)；斯國官方表示，費科赴當地參加政府會議，與支持者寒暄時槍聲突起，刺客連開五槍命中費科，讓他身受重傷。

斯國內政部長艾斯托克(Matus Sutaj Estok)偕同國防部長簡報時表示，嫌犯已遭拘捕，初步調查顯示，這場刺殺案件幕後有「明顯政治動機」。

BBC、路透等報導，兇手辛圖拉來自斯洛伐克的萊維斯鎮(Levice)，2005年創辦「彩虹文學俱樂部」(DUHA Literary Club)，曾撰寫過三本詩集和兩本書，是官方的斯洛伐克作家協會成員，也曾任職過購物中心保安。

斯洛伐克作家協會已在臉書上證實，這名男子自2015年以來就一直是會員，並表示一旦證實他的嫌犯身份，將會立即取消「這個卑劣之人」的會員資格。

辛圖拉的兒子表示，父親合法持有槍枝執照，但指自己完全不知道父親的計畫和意圖。當被問到是否和費科有仇時，辛圖拉的兒子說，「我會告訴你：他沒有投票給他。這就是我所能說的」。

費科臉書專頁貼文表示，他被送往漢德洛瓦17哩外班斯卡-比斯特里察市(Banská Bystrica)的醫院急救，原因在轉送首都醫院要花太長時間。

這起刺殺發生在全歐選出歐洲議會議員前三周，全歐各地競選活動升溫之中。類似費科的民粹人士及國族主義分子可能在歐盟27國得勢，令人憂心。

斯國即將下台總統查普托娃(Zuzana Caputova)表示，刺殺總理不僅攻擊個人，也攻擊民主體制；國家最近親眼見到許多仇恨言論，導致仇恨舉動，籲請全國停止這種現象。

斯國總統當選人佩雷格里尼(Peter Pellegrini)形容槍擊案是對「國家民主體制前所未見的攻擊」，國家建立主權31年共同締造的一切有受損之虞。

斯洛伐克國會已休會，等候進一步通知；主要政黨如斯洛伐克進步黨 (Progressive Slovakia)等宣布，取消原計畫的抗議行動；進步黨黨魁席梅卡(Michal Simecka)呼籲所有政治人物有所克制，別進一步發言或有行動，以免助長緊張。

除拜登總統外，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在社媒X平台貼文表示，有人行刺費科令他驚駭；歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)形容此為邪惡攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基譴責鄰國斯洛伐克發生暴力行刺元首，應盡一切努力，確保暴力不成為任何國家、領域常見的事。

歐盟 北約 拜登

上一則

無觀眾、一對一…川普邀辯論 拜登提出「附加條件」

下一則

選舉苦戰？拜登擬發布行政命令 每天越境達4000人就關邊界

延伸閱讀

拜登打算下令：每日越境達4000人時 關閉美墨邊境

拜登打算下令：每日越境達4000人時 關閉美墨邊境
拜登為何再祭關稅？克魯曼：防範「中國震撼2.0」無他法

拜登為何再祭關稅？克魯曼：防範「中國震撼2.0」無他法
拜登下戰帖 川普接受並回嗆拜登是「最差辯士」

拜登下戰帖 川普接受並回嗆拜登是「最差辯士」
「聽說你周三有空」 拜登提議6月、9月與川普辯論2次

「聽說你周三有空」 拜登提議6月、9月與川普辯論2次

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
社安局公布新規，民眾更容易獲得某些福利，有些人的補助金也會增加。（美聯社）

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

2024-05-11 10:08
現年30歲的華人軟體工程師黃艾倫靠著開發多項應用程式翻身致富，他在25歲時即達到「財務獨立」的目標。(取自亞馬遜網站)

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

2024-05-09 02:26
拜登8日造訪威州。（美聯社）

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

2024-05-08 18:29
來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

2024-05-10 15:14
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

2024-05-12 19:56

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛