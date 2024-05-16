斯洛伐克總理費科遇刺 急救後情況穩定 槍手是一名作家

斯洛伐克總理費科遇刺，警方在現場逮捕一名嫌犯。(路透)

斯洛伐克總理費科(Robert Fico)15日參加政府集會前向支持者打招呼時遇刺，身中數槍，目前在醫院搶救中。斯洛伐克副總理塔拉巴(Tomáš Taraba)稍早透露，總理情況穩定；而槍手於當場遭到制伏逮捕後，其身分也隨之曝光，當地媒體報導指為71歲的作家和政治活動家辛圖拉(Juraj Cintula)。

斯洛伐克總理費科曾兩度擔任總理，他曾加入共產黨，以親俄羅斯、反烏克蘭的立場著稱。(路透)

由於暗殺案距離歐盟 選舉三周前發生本案，震驚歐洲各國，拜登 總統表示此事令人驚恐，並譴責此一恐怖暴力行為，歐洲各國、歐盟及北約 (NATO)領袖咸表驚駭。克里姆林宮也發表聲明指出，俄國總統普亭（Vladimir Putin）形容這場槍擊是「令人髮指的罪行」，並祝福費科早日康復。

美聯社報導，費科遇刺地點在首都布拉提斯拉瓦(Bratislava)東北約85哩的漢德洛瓦鎮(Handlova)；斯國官方表示，費科赴當地參加政府會議，與支持者寒暄時槍聲突起，刺客連開五槍命中費科，讓他身受重傷。

斯國內政部長艾斯托克(Matus Sutaj Estok)偕同國防部長簡報時表示，嫌犯已遭拘捕，初步調查顯示，這場刺殺案件幕後有「明顯政治動機」。

BBC、路透等報導，兇手辛圖拉來自斯洛伐克的萊維斯鎮(Levice)，2005年創辦「彩虹文學俱樂部」(DUHA Literary Club)，曾撰寫過三本詩集和兩本書，是官方的斯洛伐克作家協會成員，也曾任職過購物中心保安。

斯洛伐克作家協會已在臉書上證實，這名男子自2015年以來就一直是會員，並表示一旦證實他的嫌犯身份，將會立即取消「這個卑劣之人」的會員資格。

辛圖拉的兒子表示，父親合法持有槍枝執照，但指自己完全不知道父親的計畫和意圖。當被問到是否和費科有仇時，辛圖拉的兒子說，「我會告訴你：他沒有投票給他。這就是我所能說的」。

費科臉書專頁貼文表示，他被送往漢德洛瓦17哩外班斯卡-比斯特里察市(Banská Bystrica)的醫院急救，原因在轉送首都醫院要花太長時間。

這起刺殺發生在全歐選出歐洲議會議員前三周，全歐各地競選活動升溫之中。類似費科的民粹人士及國族主義分子可能在歐盟27國得勢，令人憂心。

斯國即將下台總統查普托娃(Zuzana Caputova)表示，刺殺總理不僅攻擊個人，也攻擊民主體制；國家最近親眼見到許多仇恨言論，導致仇恨舉動，籲請全國停止這種現象。

斯國總統當選人佩雷格里尼(Peter Pellegrini)形容槍擊案是對「國家民主體制前所未見的攻擊」，國家建立主權31年共同締造的一切有受損之虞。

斯洛伐克國會已休會，等候進一步通知；主要政黨如斯洛伐克進步黨 (Progressive Slovakia)等宣布，取消原計畫的抗議行動；進步黨黨魁席梅卡(Michal Simecka)呼籲所有政治人物有所克制，別進一步發言或有行動，以免助長緊張。

除拜登總統外，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在社媒X平台貼文表示，有人行刺費科令他驚駭；歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)形容此為邪惡攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基譴責鄰國斯洛伐克發生暴力行刺元首，應盡一切努力，確保暴力不成為任何國家、領域常見的事。