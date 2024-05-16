我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

「後進先出」 拜登加速驅逐無證客 新來的審查未過關就先送走

編譯盧炯燊／綜合報導
拜登總統打算推出限制越境人數的行政命令，在無證移民越境人數達到每天4000人次時，關閉美墨邊境。。圖為無證客列隊準備攀越鐵絲網進入德州邊城伊戈帕斯鎮。(美聯社)
拜登總統打算推出限制越境人數的行政命令，在無證移民越境人數達到每天4000人次時，關閉美墨邊境。。圖為無證客列隊準備攀越鐵絲網進入德州邊城伊戈帕斯鎮。(美聯社)

拜登出任總統以來，無證移民人數激增而遭受共和黨指責，為了今年大選選情而陸續收緊政策，決定實行「後進先出」，加速驅逐不符合標準的無證移民。

據四名消息人士透露，國土安全部及司法部最快會在16日公布新措施，將最新扺達的無證移民先透過庇護系統做首輪篩查，若未通過會即時驅逐出境，這會加快驅逐程序，目標是六個月內完成。

現時的做法是這些移民扺達邊境時，會按次序輪候排在「隊尾」等候篩查，由於積壓人數愈來愈多，往往要等候數年之久，在此期間這些人幾乎都獲釋進入美國。

目前聯邦移民法庭要處理的積案已達到創紀錄的300萬件，但僅有大約600名法官，等於每個法官平均需處理5000起案件，可想其工作量之大。

消息指出，新規定將適用於穿越入境口岸之間的邊界、並向移民當局自首的人。透過快速處理剛抵達的無證移民，可以阻止他們試圖進一步到美國國內。

從歐巴馬到川普乃至拜登，三任總統都希望加快驅逐程序，但始終無法成功。拜登政府收緊庇護以減少邊境移民數量也非新想法，但共和黨早前否決了「國家安全補充法案」中的邊境安全條款後，拜登政府要另覓新方法加快驅逐無法通過篩查者。

聯邦移民及海關執法局(ICE)其實已於去年開始，在45個城市加快對無證移民家庭展開初步庇護篩查，並在一個月內驅逐無法通過者。至於有多少家庭被逐，ICE迄今仍沒公布。

對於即將宣布的新規定，有維權組織表示質疑，這將使現時已在美國國內的數百萬無證移民，因為繼續等待沒法得到及時處理而陷入麻煩的法律訴訟。

此外，ICE目前面臨超過5億元預算缺口，若新措施只是由拜登以行政命令而非法案公布的話，沒有國會通過新的撥款，也未必能及早實行。

移民家庭 拜登 庇護

上一則

戴琪：中國電動車若試圖規避關稅 繞道墨西哥進美國可能挨罰

下一則

民進黨：台灣新政府520就職 料中國採取一系列施壓

延伸閱讀

拜登打算下令：每日越境達4000人時 關閉美墨邊境

拜登打算下令：每日越境達4000人時 關閉美墨邊境
拜登為何再祭關稅？克魯曼：防範「中國震撼2.0」無他法

拜登為何再祭關稅？克魯曼：防範「中國震撼2.0」無他法
拜登下戰帖 川普接受並回嗆拜登是「最差辯士」

拜登下戰帖 川普接受並回嗆拜登是「最差辯士」
「聽說你周三有空」 拜登提議6月、9月與川普辯論2次

「聽說你周三有空」 拜登提議6月、9月與川普辯論2次

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
社安局公布新規，民眾更容易獲得某些福利，有些人的補助金也會增加。（美聯社）

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

2024-05-11 10:08
現年30歲的華人軟體工程師黃艾倫靠著開發多項應用程式翻身致富，他在25歲時即達到「財務獨立」的目標。(取自亞馬遜網站)

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

2024-05-09 02:26
拜登8日造訪威州。（美聯社）

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

2024-05-08 18:29
來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

2024-05-10 15:14
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

2024-05-12 19:56

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛