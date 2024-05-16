「後進先出」 拜登加速驅逐無證客 新來的審查未過關就先送走

拜登總統打算推出限制越境人數的行政命令，在無證移民越境人數達到每天4000人次時，關閉美墨邊境。。圖為無證客列隊準備攀越鐵絲網進入德州邊城伊戈帕斯鎮。(美聯社)

拜登 出任總統以來，無證移民人數激增而遭受共和黨指責，為了今年大選選情而陸續收緊政策，決定實行「後進先出」，加速驅逐不符合標準的無證移民。

據四名消息人士透露，國土安全部及司法部最快會在16日公布新措施，將最新扺達的無證移民先透過庇護 系統做首輪篩查，若未通過會即時驅逐出境，這會加快驅逐程序，目標是六個月內完成。

現時的做法是這些移民扺達邊境時，會按次序輪候排在「隊尾」等候篩查，由於積壓人數愈來愈多，往往要等候數年之久，在此期間這些人幾乎都獲釋進入美國。

目前聯邦移民法庭要處理的積案已達到創紀錄的300萬件，但僅有大約600名法官，等於每個法官平均需處理5000起案件，可想其工作量之大。

消息指出，新規定將適用於穿越入境口岸之間的邊界、並向移民當局自首的人。透過快速處理剛抵達的無證移民，可以阻止他們試圖進一步到美國國內。

從歐巴馬到川普乃至拜登，三任總統都希望加快驅逐程序，但始終無法成功。拜登政府收緊庇護以減少邊境移民數量也非新想法，但共和黨早前否決了「國家安全補充法案」中的邊境安全條款後，拜登政府要另覓新方法加快驅逐無法通過篩查者。

聯邦移民及海關執法局(ICE)其實已於去年開始，在45個城市加快對無證移民家庭 展開初步庇護篩查，並在一個月內驅逐無法通過者。至於有多少家庭被逐，ICE迄今仍沒公布。

對於即將宣布的新規定，有維權組織表示質疑，這將使現時已在美國國內的數百萬無證移民，因為繼續等待沒法得到及時處理而陷入麻煩的法律訴訟。

此外，ICE目前面臨超過5億元預算缺口，若新措施只是由拜登以行政命令而非法案公布的話，沒有國會通過新的撥款，也未必能及早實行。