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布林肯訪基輔：打算沒收俄在美資產

編譯徐薏茹／綜合報導
國務卿布林肯14日訪問烏克蘭時，在基輔的一家酒吧與The 1999樂隊成員一起表演「在自由世界裡搖滾」《Rockin' in the Free World》。(美聯社)
國務卿布林肯14日訪問烏克蘭時，在基輔的一家酒吧與The 1999樂隊成員一起表演「在自由世界裡搖滾」《Rockin' in the Free World》。(美聯社)

國務卿布林肯(Antony Blinken)訪問烏克蘭首都基輔時表示，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)必須為摧毀烏克蘭付出代價，稱美國有權沒收俄羅斯在美國的資產，利用這些資產幫助烏克蘭重建。

布林肯還表示，烏克蘭正「愈來愈靠近北約(NATO)」。

不久前，布林肯告訴烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，軍事援助「正在路上」。

他在基輔理工大學(Kyiv Polytechnic University)發表演說時說：「普亭摧毀的東西，俄羅斯應該必須付費重建。這是國際法的要求，也是烏克蘭人民應得的。」

「我們國會給我們沒收俄羅斯在美資產的權力，我們打算使用這一權力。」

布林肯補充，稱G7成員國可以釋出數10億元，包括英國、法國、德國、義大利、日本、加拿大和美國，同時向普亭傳遞強烈的訊息，即「他的時間並不充裕」。

自兩年前俄國全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯在歐盟預估價值近2110億歐元的國家資產已經被凍結。

布林肯訪問烏國三周前，美國國會通過新的610億元援助法案。

布林肯在發表演說時表示：「我們正帶領烏克蘭更靠近北約，讓烏國能加入。我們將確保烏克蘭通往北約的橋樑穩固。」

他試圖透過鏡頭直接傳遞訊息以安撫烏克蘭人民，「你們並不孤單，我們現在和你們站在一起，並且將持續站在你們這一邊。」

布林肯提到，此次訪問正值「關鍵時刻」，俄國正在發動新的攻勢，他稱這一波進攻獲得北韓、伊朗和中國的幫助。

他描述烏國近期的動員改革是「艱難但必要的決定」，讚揚所有挺身而出為國家服務的人。

與澤倫斯基會晤期間，布林肯讚賞烏國的「非凡韌性」，以及澤倫斯基的「堅強和領導力」。

他承認這是一個「充滿挑戰的時刻」，但美國的援助「正在路上」，表示將在戰場上產生重要的影響。

烏克蘭 布林肯 俄羅斯

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