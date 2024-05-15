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普亭新任期首出訪 16日赴北京會習近平

特派記者廖士鋒／北京報導
俄羅斯總統普亭(左)將於16至17日訪問中國，並會見習近平。(路透檔案照)
俄羅斯總統普亭(左)將於16至17日訪問中國，並會見習近平。(路透檔案照)

俄羅斯總統普亭甫於5月7日開啟第五個任期，並將於16日至17日出訪中國，是其新任期首度外訪。普亭此訪及與習近平的「習普會」，被認為是中法倡議在巴黎奧運期間「全球止戰」能否實現的一大關鍵。

中國外交部發言人汪文斌14日指出，習近平將與普亭就中俄建交75周年背景下，雙邊關係各領域合作及共同關心的國際地區問題交換意見，官方會及時發布有關具體情況。

俄羅斯衛星通訊社援引克里姆林宮消息表示，普亭將與習近平簽署聯合聲明及多份雙邊文件。兩人將詳細討論雙邊關係的所有問題，確定發展務實合作的主要方向，並「就最緊迫的國際和地區問題深入交換意見」。普亭將赴哈爾濱出席第八屆中俄博覽會開幕式，還將與中國國務院總理李強討論經濟合作。

2014年起，中國與俄羅斯形成「元首年度互訪」慣例，並建立雙方總理定期會晤機制。習近平日前在巴黎與法國總統馬克宏倡議於7月底登場的巴黎奧運期間「全球停火止戰」，加上美國務卿布林肯近日突訪基輔，皆受到高度關注。

過去十年當中，習近平已經九次訪問俄羅斯，普丁則訪中11次。

普亭 習近平 俄羅斯

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