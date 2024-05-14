我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

台駐美代表俞大㵢：台灣非麻煩製造者 不會宣布獨立

記者張文馨／華盛頓報導
台灣駐美代表俞大㵢（右）13日出席華府智庫威爾森中心的研討會，呼籲國際社會給台灣國際空間。左為美國前國務卿尼格羅龐提。（中央社）
台灣駐美代表俞大㵢（右）13日出席華府智庫威爾森中心的研討會，呼籲國際社會給台灣國際空間。左為美國前國務卿尼格羅龐提。（中央社）

中華民國準總統賴清德5月20日就職，台灣駐美代表俞大㵢13日在華府智庫威爾遜中心(Wilson center)表示，台灣不是麻煩製造者，台灣已是主權獨立的國家，毋需宣布獨立；他表示，賴清德會繼續負責任延續蔡英文總統的路線。

美國國防部前副助理部長柯伯吉(Elbridge Colby)表示，台灣要追求國際空間，也要做軍事準備，但他認為民進黨政府只做到第一點，這點是很危險的，他強調台灣軍事防禦準備不足的急迫感。

本報日前報導，賴清德就職演說內容已定稿，兩岸和國安立場將以蔡英文總統的「四個堅持」為基礎，闡述賴選舉期間提出的民主和平「四大支柱」；賴也將延續民進黨2016年執政以來，維持兩岸和平穩定現狀「承諾不變、善意不變」的政策主軸，不屈服於壓力，也不會走回對抗的老路，希望兩岸在對等的前提下交流與對話。

俞大㵢表示，賴清德會在兩岸和國際關係領域遵循蔡英文總統路線，台灣已是主權獨立的國家，沒有必要再宣布獨立，北京把賴清德貼上台獨運動者的標籤，事實上沒有跡象表明賴清德會在就任總統後宣布台灣獨立。

俞大㵢表示，賴清德會堅持審慎合理的現狀，不想製造問題、不會宣布獨立，同時要確保世界認識台灣，台灣不隸屬於中華人民共和國，台灣要擁有自己的國際空間，並為全球和平與未來貢獻一己之力，賴清德會非常負責任地繼續走這條路線。

俞大㵢說，台灣不是麻煩製造者，不是讓區域變得敏感而緊張的一方。

參加同場活動的柯伯吉卻提到，他認為台灣的處境危險，在沒有大幅提升軍力的狀態下，讓北京認為台灣朝著獨立發展，同時讓美國在歐洲不斷自我消耗。

對比於支持烏克蘭就是支持台灣的觀點，柯伯吉多次表示，美國應聚焦北京的威脅，而非持續在烏克蘭投入資源。

柯伯吉表示，以維持現狀為目標，民進黨政府設定要爭取國際空間和大幅建軍兩項手段，卻只做到第一點，恰恰這在北京看來是追求獨立。

此外，柯伯吉說，台灣的不同政黨對美國的立場差距沒這麼大，國民黨支持避免挑釁並增加國防預算，他也不認為民進黨是符合美國利益的唯一政黨。

賴清德 俞大㵢 民進黨

上一則

副手熱門人選 參議員萬斯赴紐約法庭挺川普

下一則

賴清德就職在即 台灣拚國防自主仍有2大難題

延伸閱讀

駐美代表俞大㵢：台非麻煩製造者 不會宣布獨立

駐美代表俞大㵢：台非麻煩製造者 不會宣布獨立
台立院邀賴清德國情報告 何時來、如何答5/16再協商

台立院邀賴清德國情報告 何時來、如何答5/16再協商
韓國瑜將出席520就職典禮 授與賴清德國璽印章

韓國瑜將出席520就職典禮 授與賴清德國璽印章
洪孟楷：國民黨團不出席賴清德總統就職典禮

洪孟楷：國民黨團不出席賴清德總統就職典禮

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
社安局公布新規，民眾更容易獲得某些福利，有些人的補助金也會增加。（美聯社）

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

2024-05-11 10:08
現年30歲的華人軟體工程師黃艾倫靠著開發多項應用程式翻身致富，他在25歲時即達到「財務獨立」的目標。(取自亞馬遜網站)

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

2024-05-09 02:26
拜登8日造訪威州。（美聯社）

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

2024-05-08 18:29
來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

2024-05-10 15:14
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

2024-05-12 19:56

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…