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賴清德就職在即 台灣拚國防自主仍有2大難題

記者程嘉文／台北報導
從俄烏戰爭後，無人機與反無人機系統成為熱門軍備。圖為台灣國家中山科學研究院展示劍翔反輻射無人機。（本報資料照片／記者余承翰攝影）
從俄烏戰爭後，無人機與反無人機系統成為熱門軍備。圖為台灣國家中山科學研究院展示劍翔反輻射無人機。（本報資料照片／記者余承翰攝影）

台灣蔡英文政府與中國大陸不睦，台海緊張程度空前；海峽中線等默契打破，解放軍對台不斷擴大灰色地帶威脅。台灣軍方為因應局勢，實施組建新兵力及充實後備等政策並恢復徵兵，但一年義務兵役今年剛上路就出現申請緩徵者遠高於預期的狀況，而蔡英文政府大力宣揚國防自主仍免不了美方「指點」，台灣的國造裝備品質則不受部隊青睞，這些都構成未來賴清德政府的挑戰。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，即使台灣標榜國防自主，軍方還是必須與美國接軌。尤其現代戰爭打的是系統對抗，台灣軍方作戰系統如果不能跟美國對接，台方作戰會處於不利位置。他認為，台方必須跟美國印太戰略接軌；尤其，未來台軍方引進新式潛艦、戰車、無人機，要如何融入整體印太聯盟戰略、發揮集體嚇阻效果，自然需要跟美方互動。

台灣國防安全研究院副研究員舒孝煌認為，台灣國防自主的重點是，研發出的裝備是否符合台灣軍隊使用，而不是為造而造，使用端與研發端要更緊密結合，後者必須不斷配合前者的反饋進行調整。

他表示，如同近年最熱門的無人機與反無人機系統，台灣軍方確實採購不少，但是否搭配新裝備而有新思維，調整戰術戰法？國防改革更關鍵的是觀念有沒有革新？從近年俄烏戰爭來看，許多傳統概念不適用；在台海局勢方面，美方前幾年促台方專注不對稱武器，但近年中國「灰色入侵」，又讓外界體會到傳統兵力必要性。

蔡英文 賴清德 解放軍

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