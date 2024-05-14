我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

520就職在即 檢視賴清德國安團隊 2「非本科」部長面臨挑戰

記者蔡晉宇／台北報導
中華民國總統當選人賴清德(左五)日前公布新政府人事，國防部長由國安會秘書長顧立雄(左)轉任、外交部長由總統府秘書長林佳龍(左二)轉任、國安會秘書長由外交部長吳釗燮(左三)轉任。(本報資料照片)
中華民國總統當選人賴清德(左五)日前公布新政府人事，國防部長由國安會秘書長顧立雄(左)轉任、外交部長由總統府秘書長林佳龍(左二)轉任、國安會秘書長由外交部長吳釗燮(左三)轉任。(本報資料照片)

中華民國總統當選人賴清德5月20日即將上任，國安人事布局大致底定，學者認為此安排呈現的意象就是台灣會在國際地緣政治變動中維持兩岸、國防、外交政策一貫性；綠營智庫人士則指出，台灣準國防部長顧立雄與準外交部長林佳龍都是「非本科出身」的首長，將面對各自問題，對賴政府會是考驗，但關鍵還是在賴清德為美中台關係所設下的框架為何？界線在哪？

台灣淡江大學戰略研究所副教授黃介正表示，今年最大的國際政治變數是11月5日的美國總統大選，在此之前，國際環境走向相對緩和，因為北京也尚在觀望階段；在不確定因子未解情況下，賴清德國安團隊要能傳遞出「穩定」訊號及可預期的作為，至少要能讓美國人放心。

綠營智庫人士表示，美涉台智庫普遍認為，賴清德國安人事布局大方向是「可預期性、具相當穩定性」路線，但要關心的兩大問題是顧立雄到底有沒有被賴清德信任？能不能百分百掌握台灣軍方？

該人士指出，文人國防部長主要任務是為國防政策把舵，但高度專業的國防領域有賴軍職幕僚統合；過去顧立雄任國安會秘書長時和軍方系統相處並不算融洽，成為國防部長後能否順利推展業務，有待觀察。

「台灣智庫」諮詢委員董立文表示，顧立雄在人事發布記者會提及「印太區域協同性嚇阻能力」是很精準的用詞，過去八年蔡英文總統國安團隊與美方在軍事、經濟、科技上多有合作，且正在逐步推動，未來要繼續推動是賴清德國安團隊布局思維的著眼點。

另有民進黨涉外人士表示，林佳龍是國安團隊中另位角色微妙者，雖然他曾有國安會經驗，但外交部最看重的對美關係，林佳龍過去較少著墨；準副總統蕭美琴則是對美關係老手，未來是否成為「太上外交部長」，已成外交圈關注焦點之一。

即將轉任國安會秘書長的現任外長吳釗燮，有民進黨前立委形容「就是要戰的態度讓外交部在過去一段時間有點像國防部」，但國安會秘書長不常公開談話，也須高度尊重總統立場，較不擔心吳釗燮未來會持續發言「暴衝」。

賴清德 國防部 德國

上一則

哈佛1年學雜費8.2萬元很值得 畢業生平均薪資9.5萬元

下一則

拆解比亞迪「海鷗」電車後驚訝 美商：敲響美車警鐘

延伸閱讀

駐美代表俞大㵢：台非麻煩製造者 不會宣布獨立

駐美代表俞大㵢：台非麻煩製造者 不會宣布獨立
台立院邀賴清德國情報告 何時來、如何答5/16再協商

台立院邀賴清德國情報告 何時來、如何答5/16再協商
韓國瑜將出席520就職典禮 授與賴清德國璽印章

韓國瑜將出席520就職典禮 授與賴清德國璽印章
洪孟楷：國民黨團不出席賴清德總統就職典禮

洪孟楷：國民黨團不出席賴清德總統就職典禮

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
社安局公布新規，民眾更容易獲得某些福利，有些人的補助金也會增加。（美聯社）

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

2024-05-11 10:08
現年30歲的華人軟體工程師黃艾倫靠著開發多項應用程式翻身致富，他在25歲時即達到「財務獨立」的目標。(取自亞馬遜網站)

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

2024-05-09 02:26
拜登8日造訪威州。（美聯社）

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

2024-05-08 18:29
來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

2024-05-10 15:14
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

2024-05-12 19:56

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…