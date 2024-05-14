520就職在即 檢視賴清德國安團隊 2「非本科」部長面臨挑戰

中華民國總統當選人賴清德(左五)日前公布新政府人事，國防部長由國安會秘書長顧立雄(左)轉任、外交部長由總統府秘書長林佳龍(左二)轉任、國安會秘書長由外交部長吳釗燮(左三)轉任。(本報資料照片)

中華民國總統當選人賴清德 5月20日即將上任，國安人事布局大致底定，學者認為此安排呈現的意象就是台灣會在國際地緣政治變動中維持兩岸、國防、外交政策一貫性；綠營智庫人士則指出，台灣準國防部 長顧立雄與準外交部長林佳龍都是「非本科出身」的首長，將面對各自問題，對賴政府會是考驗，但關鍵還是在賴清德為美中台關係所設下的框架為何？界線在哪？

台灣淡江大學戰略研究所副教授黃介正表示，今年最大的國際政治變數是11月5日的美國總統大選，在此之前，國際環境走向相對緩和，因為北京也尚在觀望階段；在不確定因子未解情況下，賴清德國 安團隊要能傳遞出「穩定」訊號及可預期的作為，至少要能讓美國人放心。

綠營智庫人士表示，美涉台智庫普遍認為，賴清德國安人事布局大方向是「可預期性、具相當穩定性」路線，但要關心的兩大問題是顧立雄到底有沒有被賴清德信任？能不能百分百掌握台灣軍方？

該人士指出，文人國防部長主要任務是為國防政策把舵，但高度專業的國防領域有賴軍職幕僚統合；過去顧立雄任國安會秘書長時和軍方系統相處並不算融洽，成為國防部長後能否順利推展業務，有待觀察。

「台灣智庫」諮詢委員董立文表示，顧立雄在人事發布記者會提及「印太區域協同性嚇阻能力」是很精準的用詞，過去八年蔡英文總統國安團隊與美方在軍事、經濟、科技上多有合作，且正在逐步推動，未來要繼續推動是賴清德國安團隊布局思維的著眼點。

另有民進黨涉外人士表示，林佳龍是國安團隊中另位角色微妙者，雖然他曾有國安會經驗，但外交部最看重的對美關係，林佳龍過去較少著墨；準副總統蕭美琴則是對美關係老手，未來是否成為「太上外交部長」，已成外交圈關注焦點之一。

即將轉任國安會秘書長的現任外長吳釗燮，有民進黨前立委形容「就是要戰的態度讓外交部在過去一段時間有點像國防部」，但國安會秘書長不常公開談話，也須高度尊重總統立場，較不擔心吳釗燮未來會持續發言「暴衝」。