拜登今對中國加徵關稅？ 葉倫：希望北京勿大動作報復

拜登政府14日可能宣布大幅調高中國電動車關稅，財政部長葉倫希望北京政府不會祭出重大報復反制。(路透)

拜登 政府14日可能宣布大幅調高中國電動車關稅 ，財政部長葉倫 (Janet Yellen)13日接受「彭博資訊電視」(Bloomberg Television)訪問時表示，美方採取關稅行動後，希望北京政府不會祭出重大報復反制。

葉倫13日走訪維吉尼亞州史丹福郡(Stafford County)的弗堡市(Fredericksburg)，參觀促進當地農村的高速寬頻網路建置，並發表演說宣揚拜登政策帶來的投資。

葉倫當天拒絕證實拜登政府是否準備對中國的電動車、電池和太陽能電池等商品徵收新關稅；路透上周引述消息人士說法報導，這波關稅調漲還會針對半導體、太陽能設備和醫療用品。

葉倫表示，美國當局採取的任何措施，「針對我們的憂慮，而非廣泛限制」，強調美方不允許新興產業被中國競爭「消滅」(wiped out)。

她說：「但願我們不會看到中國大動作回應，不過，總是有可能。」

她表示，美方正式宣布調高關稅前，將會通知中國，「我們靜觀其變」。

拜登總統將於本周對中國電動車加徵四倍關稅，並大幅提高其他關鍵產業的關稅，此舉保障相同產業在美投資的有效性。

葉倫受訪時表示，「拜登總統希望保護這些投資，我們都認為不能在這些領域完全仰賴中國」。

彭博詢問葉倫，美國是否想與中國打貿易戰？葉倫回答，「我們正致力穩定我們的經濟關係，我們不希望在經濟上和中國脫鉤；但我們真的認為，賽場應該公平，而中國卻採取大量補貼的不公平做法」。

葉倫稍晚表示，「我們不願見到我們支持的新興產業，被中國的行動消滅。」

美國國內生產毛額(GDP)成長超乎預期，就業和薪資成長創歷史新高，但拜登難以獲得人民肯定其經濟成就；美國失業率已超過兩年維持在4%以下，這是1960年代以來持續時間最長的一次。