反以抗議聲浪延燒…駐聯國大使畢業致詞 2大學取消
反對以哈(Israel-Hamas)戰爭的抗議聲浪持續在校園延燒，佛蒙特大學(University of Vermont)與路易斯安納澤維爾大學(Xavier University of Louisiana)原本邀請駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)擔任畢業致詞嘉賓，但因師生反對，已先後宣布取消。
據福斯新聞網(Fox News)報導，傳統非裔院校(HBCU)路易斯安納澤維爾大學本月5日宣布邀請托馬斯-格林菲爾德擔任畢業致詞嘉賓，不料校內出現反彈聲浪，校方宣布取消。
對於這項「令人遺憾」決定，校長維雷特(Reynold Verret)向Fox News表示：「連日來接獲校內學生與各界人士的意見，他們對於邀請托馬斯-格林菲爾擔任2024年畢業致詞佳賓一事有所保留，並表達對美國政府處理中東衝突的不滿。」
報導指出，拜登政府堅定支持以色列，引發全美大學校園的抗議，佛蒙特大學原本也邀請托馬斯-格林菲爾德擔任畢業典禮嘉賓，但已於5月3日宣布取消。
校長加里梅拉(Suresh Garimella)在公開信中坦承：「我看到你們為以色列與加薩不幸犧牲的生命哀悼，我聽到你們呼籲和平並希望結束當前戰亂，聽到你們對美國外交政策的失望。」
托馬斯-格林菲爾德發言人表示，出於畢業生不希望自己的畢業典禮受到干擾，因此她同意不去；同時有匿名消息人士向Fox News證實，大使並未被反彈聲浪嚇跑，且樂於留下聯絡方式、來日再會。
據了解，托馬斯-格林菲爾德8日接受德州WFAA電視台訪問，針對校園支持巴勒斯坦的抗議活動表示：「我希望學生們知道他們的聲音被聽到，但我們同時必須明確告訴他們，不能使用暴力作為表達立場的手段。」
哥倫比亞大學(Columbia University)6日宣布取消全校畢業典禮後，應屆畢業生仍可自本周至下周，輪流參加以院、所為單位的小型畢業典禮。
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