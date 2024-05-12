反以抗議聲浪延燒…駐聯國大使畢業致詞 2大學取消

美駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德原本獲邀擔任佛蒙特大學與路易斯安納澤維爾大學畢業致詞嘉賓，但因師生反對而遭取消。（美聯社）

反對以哈(Israel-Hamas)戰爭的抗議聲浪持續在校園延燒，佛蒙特大學(University of Vermont)與路易斯安納澤維爾大學(Xavier University of Louisiana)原本邀請駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)擔任畢業致詞嘉賓，但因師生反對，已先後宣布取消。

據福斯新聞網(Fox News)報導，傳統非裔院校(HBCU)路易斯安納澤維爾大學本月5日宣布邀請托馬斯-格林菲爾德擔任畢業致詞嘉賓，不料校內出現反彈聲浪，校方宣布取消。

對於這項「令人遺憾」決定，校長維雷特(Reynold Verret)向Fox News表示：「連日來接獲校內學生與各界人士的意見，他們對於邀請托馬斯-格林菲爾擔任2024年畢業致詞佳賓一事有所保留，並表達對美國政府處理中東衝突的不滿。」

報導指出，拜登 政府堅定支持以色列 ，引發全美大學校園的抗議，佛蒙特大學原本也邀請托馬斯-格林菲爾德擔任畢業典禮嘉賓，但已於5月3日宣布取消。

校長加里梅拉(Suresh Garimella)在公開信中坦承：「我看到你們為以色列與加薩 不幸犧牲的生命哀悼，我聽到你們呼籲和平並希望結束當前戰亂，聽到你們對美國外交政策的失望。」

托馬斯-格林菲爾德發言人表示，出於畢業生不希望自己的畢業典禮受到干擾，因此她同意不去；同時有匿名消息人士向Fox News證實，大使並未被反彈聲浪嚇跑，且樂於留下聯絡方式、來日再會。

據了解，托馬斯-格林菲爾德8日接受德州WFAA電視台訪問，針對校園支持巴勒斯坦的抗議活動表示：「我希望學生們知道他們的聲音被聽到，但我們同時必須明確告訴他們，不能使用暴力作為表達立場的手段。」

哥倫比亞大學(Columbia University)6日宣布取消全校畢業典禮後，應屆畢業生仍可自本周至下周，輪流參加以院、所為單位的小型畢業典禮。