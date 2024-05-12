「海底冷戰」全球海底電纜計畫避開中國 衝擊中國資料傳輸

美中兩國間的地緣政治緊張不斷加劇，已經開始影響到全球數據流向。(美聯社)

美中兩國間的地緣政治緊張不斷加劇，已經開始影響到全球數據流向，因為連結中國與世界其他地方的新增海底電纜預期將大幅減少。

中央社引用日本 經濟新聞11日文章報導，中國一度被宣傳為未來海底傳輸網的樞紐，這類網絡構成國際通訊至關重要幹道。但今年過後，預期中國將只會有三條海底電纜鋪設，與計劃為新加坡 鋪設的海底電纜數相較不到一半。而中國缺乏海底電纜計畫，預料也將衝擊當地資料中心建設。

海底電纜是網際網路的骨幹，全世界數據傳輸99%靠海底電纜。根據美國市場研究公司TeleGeography的資料，今年將有約14萬公里的海底電纜鋪設完成，是五年前的三倍多，反映出在影音串流及雲端服務日益盛行下，資料傳輸需求愈來愈大。

美國科技業巨擘Google(谷歌)今年4月10日宣布一項10億美元計畫，將打造兩條連接日本、關島和夏威夷的海底電纜。這項計畫選在日本首相岸田文雄來到華府與拜登總統會面時宣布，當時兩人還透過聯合聲明，對於這項「改善美日與太平洋島國間數位通訊基礎設施」的投資案表示歡迎。

TeleGeography研究部門主任莫爾丁(Alan Mauldin)指出，在這項看似官民協調的計畫背後，是美國與中國間的「海底冷戰」。

中國如今已發展為能與美國較量的經濟強權，數據消費量也大。自1994年以來，已有15條超過1000公里長、連接中國和世界其餘地方的海底電纜鋪設使用，這些跨太平洋及其他的海底電纜計畫，是由中國移動和其他中國國有公司帶頭進行，有時是與美國公司攜手投資。

然而在2020年左右，風向開始轉變。當時美國在時任總統川普 帶領下，開始採取「乾淨網路」(Clean Network)計畫，將中國業者排除在電信基礎設施計畫之外。此後美方也以有必要確保資料安全為由，對中國一直維持這樣的強硬立場。

2020年時，美國司法部便要求Google和臉書的母公司Meta修改他們要在洛杉磯和香港之間鋪設一條長1萬3000公里海底電纜的計畫。當時計畫雖已處於最後階段，這兩家科技業巨擘仍匆忙決定將中國排除在外，把目的地縮減至台灣和菲律賓。

此外，世界銀行帶領的一項南太平洋島國海底電纜計畫，也因為要與美國的政策相配合，而將中國業者排除在外。

中國在海底電纜網絡的參與度正快速消退。有三條連接香港的國際電纜預計明年鋪設完成，但之後便無目前已排定連接中國的海底電纜計畫。

另一方面，美國與亞洲整體之間的數據傳輸需求依舊強勁。目前已有的今年之後電纜鋪設計畫，包括有四條至日本、七條至新加坡。至關島也將鋪設九條海底電纜，當地是美國大陸與東南亞 之間的中途站。

海底電纜的鋪設還會影響資料中心坐落位置。美國房地產諮詢公司高緯環球(Cushman & Wakefield)預估，中國在全球資料中心營收占比將由去年的9%降至2028年的7%，美國占比也將由49%降至38%，但東南亞占比很可能將由9%上升至11%，歸功於一連串電纜計畫。