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強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

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太陽磁暴抵地球 美國多地看見極光

記者張聲肇／綜合報導
受太陽磁暴影響，美國多地可看見極光。圖為10日在麻州拍攝的極光。(路透)
受太陽磁暴影響，美國多地可看見極光。圖為10日在麻州拍攝的極光。(路透)

強烈太陽磁暴10日起衝擊地球，周末可能在美國造成「極光」奇觀，也可能中斷供電與通訊，國家海洋與大氣總署(NOAA)20年來首度發出太陽磁場風暴警報。

NASA太陽動力觀測站的攝影機5月9日捕捉到不尋常的太陽磁場風暴，衝擊波10日下午比預測早了幾小時抵達地球，NOAA立即發出警報，說其效應可能持續整個周末，到下周才結束。

該署不但通知電廠管理人，以及在地球軌道上的太空飛行器，也提醒聯邦緊急事故管理局預做準備。

該署太空天氣預測中心科學家史定伯格(Rob Steenburgh)說，「地球上絕大多數人倒不必做什麼防範」。

強烈太陽磁暴10日起衝擊地球，對電網中傳輸高壓電的電線構成風險，對平常住家的電線...
強烈太陽磁暴10日起衝擊地球，對電網中傳輸高壓電的電線構成風險，對平常住家的電線沒有影響。(美聯社)

NOAA說，這陣太陽磁場風暴將在美國產生「極光」奇觀，連南邊的阿拉巴馬州北卡羅來納州都有機會看到。不過，這也很難講，專家認為不會像是北極地區才看得到的多彩極光，頂多會有幾抹淡綠色的閃光。

受太陽磁暴影響，美國多地可看見極光。圖為麻州民眾10日在觀賞極光。(路透)
受太陽磁暴影響，美國多地可看見極光。圖為麻州民眾10日在觀賞極光。(路透)

再怎麼說，史定伯格認為，極光就是「太空氣象的贈禮。」他和同事們都說，手機的照相機比肉眼更敏感，能夠看出最漂亮的極光。

太空天氣預測中心營運長貝特衛(Mike Bettwy)建議有興趣的人，不妨拿出手機往空中拍它幾張，「說不定會有不錯的作品」可留作紀念。

受太陽磁暴影響，美國多地可看見極光。圖為10日在麻州拍攝的極光。(路透)
受太陽磁暴影響，美國多地可看見極光。圖為10日在麻州拍攝的極光。(路透)

太空天氣預報員達爾(Shawn Dahl)說，史載最激烈的太陽磁暴發生於1859年，美國中部，甚至夏威夷，都出現極光，「這次，我們預期沒那麼厲害，」不過可能也很接近。

他說，目前這陣磁暴，屬一到五級中的第四級，只會對電網中傳輸高壓電的電線構成風險，對平常住家的電線沒有影響；人造衛星可能受到影響，航行路線若遭阻斷，對地面的通訊服務也會受阻。

2003年強烈的太陽磁暴就曾讓瑞典全國斷電，也破壞了南非的變電器。NOAA說，即使磁暴已過，導航衛星和地面接受器之間的訊號，仍可能出現亂碼或失聯，不過，導航衛星很多，斷訊也段不了多久。

太空 阿拉巴馬州 北卡羅來納州

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