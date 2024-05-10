1個月前拜登通話即警告「保護公民」 內唐亞胡仍無視
美國擬暫停提供武器給以色列，試圖阻止攻擊加薩南部城市拉法(Rafah)，使得美以關係面臨考驗。路透的分析指出，暫停提供武器的背後，是以色列總理內唐亞胡與拜登總統一個月前內容尖銳的通話。
路透引述拜登政府一名官員指出，儘管以色列在加薩戰爭中造成大量巴勒斯坦人死亡，使美以關係日益緊張，但拜登從沒威脅停止軍援。直至4月1日世界中央廚房7名志工遭以軍炸死後，拜登4月4日與內唐亞胡通電話並發出最後通牒：保護公民和援助人員，否則美國將會改變政策。
拜登下令暫停運送3500枚炸彈給以色列，正是根據最後通牒採取的行動。
另一名美國官員表示，拜登政府本打算對暫停提供武器保持沉默，但以色列公開這消息後，迫得拜登政府要發聲。
拜登8日晚上首次就武器問題說，這些炸彈導致加薩大量平民被殺。國防部長奧斯丁更表示可能扣留更多武器。
拜登上任至今，一直以他與外國領袖的談判能力作為其總統標誌，強調與內唐亞胡保持密切關係，會向對方施加更大影響力。
然而內唐亞胡顯然愈來愈不受美國管控，公然違抗拜登的建議，除拒絕與哈瑪斯停火協議後開始攻擊拉法，更沒理會美方的關切，說明如何保護加薩平民。
這無疑考驗了拜登作為外交政策專家的形象，還加大了在國內受到的壓力。眾院57名民主黨議員早前聯署信件，要求拜登政府採取一切措施，勸阻內唐亞胡不要全面攻擊拉法。
但是共和黨人幾乎普遍支持內唐亞胡，他們一直嚴厲指責拜登破壞以色列安全。共和黨總統候選人川普更聲稱，如果任何猶太人投票給拜登，應該感到羞恥。
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