格林提案罷免強生 眾院共和黨累了…全案遭擱置

共和黨強硬派眾議員格林8日提案，要求投票罷免議長強生(圖)，但全案很快遭到擱置。（美聯社)

強硬派眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)8日提案，要求投票罷免 議長強生，但全案很快遭到擱置。

美聯社報導，雖然眾院共和黨 高層已厭倦眾院政治紊亂，但格林還是提出自己過關希望渺茫的提案。

格林是前總統川普在眾院最堅強支持者之一；8日她站在議場，宣讀一長串強生當上議長以來的「踰越」過失，但遭其他眾議員噓聲抗議。

這是眾院共和黨幾個月來第二次試圖罷免黨籍議長，透露黨內動亂等級前所未有，鑒諸歷史也很少見。

格林批評強生的領導為「病態、軟弱、令人無法接受」。

共和黨其他眾議員則向強生靠攏，拍背搭肩，向他表達支持。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)很快便把格林的提案擱置，基本上就是阻擋本案不能進行；擱置提議很快就獲得贊成。

格林曾矢言，假如強生議長膽敢推動援外包裹法案，提供資金給烏克蘭，就要提案罷免他；但該法案4月獲壓倒性多數通過，拜登總統已簽字立法成功。

近幾日格林想罷免強生的興頭似乎冷卻，頻頻與強生會面，想找解決之道。

強生表示，自己願意承受推動包裹法案的風險，自稱想「站在歷史正確這一邊」，6日更表示，自己只是每日履行職務而已。

強生議長收到極不尋常、由少數黨領袖傑佛瑞斯帶頭的民主黨支持；眾院民主黨高層表示，把共和黨內動蕩「翻頁」過去，現在正是時候，另投票擱置格林的提案，幾乎確保強生的職位目前得保平安。

強生前往海湖莊園會造訪川普之後，共和黨準總統提名人的川普也表示肯定強生。川普欽點的共和黨全國委員會主席也敦促眾院共和黨擱置格林的罷免強生提案。