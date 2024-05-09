App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

現年30歲的華人軟體工程師黃艾倫靠著開發多項應用程式翻身致富，他在25歲時即達到「財務獨立」的目標。(取自亞馬遜網站)

華人軟體工程師黃艾倫(Allen Wong，音譯)透過開發多項軟體應用程式(App )白手起家、翻身致富，並在25歲達到「財務獨立、提早退休 (Financial Independence Retire Early，簡稱FIRE)的目標。

紐約時報報導，黃艾倫的父親曾用網球自製漂浮裝置，從中國廣州巡海路非法入境香港，只為了在更好的環境下養家。

紐約成長 見雙親辛苦勞動

黃艾倫在紐約成長期間，親眼目睹雙親成天採集草藥，或在華埠血汗工廠裡辛苦工作，日復一日的勞動。

黃艾倫說：「我不希望我的人生也像這樣，我不想成為家裡缺席的那個人，每天只在下班後出現幾小時。我也不希望我的生活單調乏味，落入重複循環中，直到死亡。」

早在黃艾倫明白FIRE真諦之前，他就想致富。他幼時並未將財富視同奢侈、地位或昂貴的東西，他不認為財富會為他帶來85吋電視、按摩浴缸、玫瑰金色的藍寶堅尼(Lamborghini)、可發射雷射光的鋼鐵人(Iron Man)裝甲等，但他如今擁有這一切。

定義富裕 沒有痛苦的自由

當時黃艾倫認為，富裕是種簡單、基本的感覺：沒有痛苦的自由。

2008年，黃艾倫剛從洛杉磯加大 (UCLA)畢業，家中卻遭逢劇變；父親被裁員而憂鬱自殺，母親陷入精神疾病漩渦；剎那間，黃艾倫的初階電腦程式設計工作成為家中經濟支柱，且當時正逢全球金融危機。

黃艾倫夢想脫離中產階級，一次賺飽財庫，但隨著焦慮和醫療費用增長，實現白日夢變得迫切需要；他堅定信念，日以繼夜的撰寫程式碼、思考軟體創意，把多項專案推上App Store，祈禱他的應用程式能夠展翅高飛。

皇天不負苦心人，黃艾倫設計的Police Scanner+應用程式廣受好評，此程式可接收全球警察對講機的訊息，接著又有另一款應用程式佳評如潮，他成為白手起家的千萬富翁。

過好日子 認為工作沒意義

黃艾倫當時覺得工作有趣，與同事處得不錯，但他不喜歡屈從上司指示；他憶起雙親的痛苦，思忖既然已有錢過上好日子，工作還有什麼意義。

黃艾倫25歲買進第一輛25萬元的萊姆綠超跑，而這筆錢只是Police Scanner+當時一個月的收入；這時，艾倫決定永遠退休。

黃艾倫買了第二輛車送媽媽，在佛羅里達州購入配備五間衛浴套房的別墅、一隻狗和一張迪士尼樂園(Disney World)的年票之後，他才透過線上討論區得知許多人在追尋他剛達成的FIRE。

黃艾倫曾聽過FIRE，但覺得不適合他，因為FIRE著重極端儲蓄和極簡主義的節儉生活。

人生快轉 也曾不安沒目標

黃艾倫飛黃騰達後，在線上討論區Reddit發文分享自身故事，引起FIRE粉絲的騷動，且迅速成為人們效仿的指標。

如今，黃艾倫大多在佛州和紐約市的兩棟房子裡生活，打匹克球(pickleball)，閱讀科技和網安資訊、觀賞電競影片，偶爾承接房屋改造工程。

黃艾倫曾透過YouTube分享汽車收藏，內容引起旋風追逐，但他不想當「內容創作者」，因為那「感覺太像工作」。

回顧過往人生，現年30多歲的黃艾倫形容「好似快轉了整部電影，片尾內容緩慢滾動，但其實沒啥好看」。