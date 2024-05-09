台賴清德520就職前夕 美第七艦隊穿越台海

在520前夕，美國第七艦隊8日再派勃克級驅逐艦通過台灣海峽，明確向中國傳達維持和平的訊息。(路透)

台準總統賴清德 20日將宣誓就職，台海局勢備受關注。美軍第七艦隊透過新聞稿表示，勃克級驅逐艦海爾賽號（USS Halsey，DDG97）8日通過台海。

美國副國務卿 坎伯（Kurt Campbell）8日在華府一場活動表示，針對台海局勢，美國和盟友夥伴都有著非常密切的外交和對話，與台灣維持非官方互動，並和北京重要官員對話外交。

坎伯說，「我們的總體目標和目的不變，我們支持台海和平穩定，我們持續在西太平洋扮演積極且有活力的角色，我們不樂見以各種危險而不可預測的方式，可能改變現狀的挑釁作為。」

坎伯表示，他無法預測未來，但他認為，過去30年、40年來的台海現狀對台灣和中國人民來說是最佳的，美國的政策立場沒有改變。

國務卿布林肯（Antony Blinken）日前訪問中國，對北京重申基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，強調在520就職典禮將屆的這段重要且敏感的時期，所有國家都可為台海的和平穩定做出貢獻，希望各方克制。

第七艦隊新聞稿相當簡短，未觸及任何政治敏感字眼，僅提到穿越台海的事實，稱海爾賽號航經依據國際法享有公海航行和飛越自由的台海海域，該海域在鄰國領海之外。

第七艦隊表示，海爾賽號穿越台海，展現美國致力維護所有國家都享有航行自由的原則，國際社會的任何成員都不應受到脅迫或威脅而放棄這項權利和自由；美軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

中華民國 國防部表示，一艘美國軍艦8日上午由北向南航經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。