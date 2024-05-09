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蘋果自研晶片 AI軍備競賽中尋求優勢

記者顏伶如／綜合報導
蘋果將研發新的晶片，在AI競賽中取得優勢。（路透）
蘋果將研發新的晶片，在AI競賽中取得優勢。（路透）

華爾街日報報導，蘋果公司(Apple)正在自行研發使用在數據中心伺服器的人工智慧軟體晶片，此舉有機會讓蘋果在這場「AI軍備競賽」(AI arms race)當中取得先機。

過去十年裡，蘋果憑藉著為iPhones、iPads、Apple Watch 以及Mac電腦等產品，儼然成為晶片設計領域的先驅角色。消息人士指出，數據中心伺服器計畫在蘋果公司內部的行動代碼為「ACDC計畫」(Project ACDC)，來自「數據中心蘋果晶片」(Apple Chips in Data Center)縮寫，把晶片設計強項進一步發揮在蘋果的伺服器。

「ACDC計畫」運作已有數年之久，但新款晶片何時問世，甚至是否問世，則是未知數。

蘋果將研發新的晶片，在AI競賽中取得優勢。（路透）
蘋果將研發新的晶片，在AI競賽中取得優勢。（路透）

蘋果先前已保證將推出多款人工智慧新產品，今年6月舉行的全球開發者大會(Worldwide Developer Conference)將做出宣布。

蘋果公司發言人拒絕評論華爾街日報報導。

報導指出，消息人士說，蘋果的伺服器晶片將注重於運作AI模型，也就是「推論」(inference)，而不是訓練AI模型，後者估計將繼續由輝達(Nvidia)稱霸。

蘋果伺服器晶片的出現可能遇到絕佳時機，因為OpenAI自從推出ChatGPT服務而驚動江湖之後，蘋果的競爭對手例如微軟公司(Microsoft)、Meta Platforms都在這個領域花了十億計數的手筆，迅速調整企業方針以配合生成式人工智慧( generative AI)發展。

報導指出，投資人對於蘋果似乎在人工智慧領域進度緩慢感到愈來愈沒耐心。科技界對手只要發表關於AI的消息，股價立即應聲大漲。微軟因為與OpenAI很早就建立密切合作關係，在這波AI熱潮裡享受的助益效果最多。今年稍早，微軟超越蘋果而登上全世界最有價值企業寶座，微軟不但在AI領域保持領先地位，領先幅度仍在持續擴大。

蘋果執行長庫克(Tim Cook)設法安撫投資人，強調蘋果正在投資AI技術，很快就會有關於AI的重大宣布。

許多科技大廠紛紛自行研發AI伺服器晶片或尋找不要過度依賴輝達的替代之道。

AI 晶片 微軟

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