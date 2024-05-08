美加大施壓華為 撤銷英特爾、高通晶片供應許可

拜登政府宣布取消英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)兩家晶片廠向中國華為出口半導體的許可證，加大向華為施壓。(路透)

知情人士表示，拜登政府原准許英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)兩家晶片 廠向中國華為 出口半導體，但目前出口許可證已取消，足見華府加大向華為施壓的力道；商務部 此舉將影響到華為筆記型電腦及行動電話的晶片供貨。

金融時報(Financial Times)報導，商務部證實已取消一些給華為的出口許可，但並未說明哪些美國公司受此一取消所影響。

商務部發言人表示，該部不斷評估晶片出口管制，如何能最好保護國家安全，以及對外政策利益，考量一直變動的大局威脅與科技情勢，過程中有時得出消出口許可證，過去也曾那麼做。

知情人士表示，商務部已知會受影響公司，但未提供細節。華府對美國科技銷售給華為已設下嚴格限制，但共和黨國會議員敦促拜登總統要更嚴打擊華為，國安官員表示，華為幫助北京遂行全球網路間諜；但華為否認那麼做。

「燈塔全球戰略」(Beacon Global Strategies)顧問公司出口管制專家梅根‧哈里斯(Meghan Harris)表示，這項行動下手很重，指出美國政府多麼認真處理其視為來自中方科技的國安威脅，絕不退讓。半導體業界及外國盟友本在觀望，想了解拜登政府是否會鬆動其立場，商務部此舉明白表示不會那麼做，可以預期接下來不管由哪黨執政，都會沿續此一路線。

商務部有此舉動，顯示美國雖然自2022年前便實施廣泛的出口管制，但仍對華為研發先進晶片的能力有所警惕。商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)去年訪問中國，華為同時公布Mate 60 Pro智慧手機，手機的先進晶片令專家感到驚奇。

參院情報委員會副主席、共和黨的盧比歐(Marco Rubio)，以及眾院共和黨團第四號眾議員史黛芬妮克(Elise Stefanik)，都敦促雷蒙多取消給華為的出口許可，更早之前有報導指出，設在深圳的華為集團使用英特爾生產的晶片來製造筆電。

兩名國會議員在致函雷蒙多中說，來自華為的這些趨勢顯示，這家列入黑名單的公司幾年前還危如累卵，現正捲土重來。這封信函公布之後，英特爾表示自己在有生意往來的國家，都嚴格遵守一切法規。