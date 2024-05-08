5度宣誓就職俄總統 普亭：是否對話 西方決定
俄羅斯總統普亭7日宣誓就職，展開為期六年的第五個總統任期。他在簡短的就職演說中表示，現在要由西方國家決定，是想要跟俄羅斯進行對話，還是尋求無盡的侵略阻撓俄羅斯發展。普亭將在下周訪問北京，會見中國國家主席習近平，是普亭新任期第一個出訪行程。
普亭的就職典禮在克里姆林宮聖安德魯大廳舉行，俄國國會議員、憲法法庭法官等眾多政要與會，美國等大多數西方國家杯葛這次就職典禮，拒絕派代表參加，美國國務院發言人米勒表示，美國認為這次俄國總統選舉並非自由公平。儘管烏克蘭疾呼各國別參加，但法國、匈牙利和斯洛伐克等歐盟國家仍派使節出席。
71歲的普亭這次選舉得票率超過87%。他宣誓展開新的六年任期後表示，他獲得壓倒性勝選，是國家團結一致走在正軌的證據。他表示願與西方國家對話，「選擇在他們，他們是準備繼續試圖抑制俄羅斯的發展，繼續他們奉行了好幾年的侵略政策和不懈壓力，還是尋求一條合作與和平之路」。
普亭說，這種合作必須納入安全和戰略穩定問題的討論，但任何談判都必須相互尊重，在平等的條件展開。
普亭表示，「我們跟歐亞整合的夥伴及其他主權發展中心一起，將繼續致力於形成一個多極世界秩序，跟一個平等且不可分割的安全體系」，又指俄羅斯會努力保持自給自足跟競爭力。
俄羅斯總統助理鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)在普亭就職後隨即宣布，普亭本屆總統任期首訪國家是中國，此行屬於國是訪問，除了造訪北京，還包括訪問另一座城市。俄方並未宣布確切日期，消息人士日前透露普亭預定5月15至16日訪問中國。中國官方到目前為止，也都未對普亭上任後就將訪中的行程作出任何回應。
就在中國國家主席習近平訪法期間，中國商務部7日宣布第八屆中國—俄羅斯博覽會5月16日至21日在黑龍江省哈爾濱市舉行，作為今年中俄建交75周年慶祝活動之一。由於俄羅斯總統普亭預計本月中旬訪問中國，俄方披露普亭除了訪問北京，還將訪問另一座城市，屆時是否前往哈爾濱親自出席中俄博覽會，受到關注。
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