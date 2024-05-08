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漏夜空襲後推進 以色列拒停火 已掌控拉法邊界關卡

編譯中心／綜合報導

加薩走廊停火協議成敗仍在未定之天，以色列軍隊7日漏夜展開空襲後，白天朝加薩走廊南部城市拉法(Rafah)推進，並已掌控加薩走廊與埃及之間至關重要的拉法邊界關卡。

路透報導，在開戰滿7個月之際，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯7日深夜表示，接受調停國提出的停火提議。以哈戰爭已經迫使逾100萬人來到加薩最南端的拉法躲避戰亂。

不過，以色列稱停火條件無法滿足以方要求，而拒絕接受，並且即刻對拉法展開軍事行動。

巴勒斯坦衛生官員表示，以色列戰車和飛機在夜裡對拉法數個地區和建築進行轟炸，至少有四幢建築被擊中，造成20名巴勒斯坦人喪生、多人受傷。

埃及反對以色列侵入拉法，堅決表示將繼續努力調解雙方停火，制止戰爭。自去年10月7日以哈戰爭爆發以來，埃及即居中扮演重要的停火調解角色。拉法市是靠近埃及邊境的城鎮。

埃及戰略研究中心(Egyptian Center for Strategic Studies，ECSS)副主任埃爾達維力(Mohamed Ibrahim Eldawiry)在埃及官媒「金字塔報」(Al Ahram)上發文表示，埃及最近為使以色列和哈瑪斯雙方達成停戰協議，已使出前所未有的最大努力。 

埃爾達維力指出：「埃及已意識到，當前局勢可能會因這些最新事態發展而惡化，因此會更加緊腳步與以色列、美國和巴勒斯坦各方代表進行緊急會議，以防止局勢惡化，並達成最終停火協議，否則我們將無法回頭」。

加薩邊界關卡局(Gaza Border Crossing Authority)發言人艾德萬(Hisham Edwan)說：「以色列的占領行動導致拉法邊界關卡關閉，這等於已經判處加薩走廊居民死刑。」他並表示，由於醫療照護體系崩潰，這也等同宣告癌症病患死刑。

以色列聲稱數以千計哈瑪斯戰士和可能有數十名人質藏匿在拉法，一直威脅要對當地展開大規模入侵。以方強調，沒有拿下拉法，就不可能有勝利。

加薩邊界當局發言人告訴路透，由於以軍戰車開抵，拉法關卡已經關閉。拉法關卡是援助物資進入已遭徹底破壞加薩走廊的主要通道，以色列軍方電台(Army Radio)稍早已經宣布以軍抵達當地。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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