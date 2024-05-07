WSJ：對俄立場、貿易政策引不滿 習近平訪歐迎戰批評

中國國家主席習近平五年來再次訪問歐洲，圖為習近平6日在巴黎愛麗舍宮，與法國總統馬克宏(右)交換書籍禮物。左為習近平夫人彭麗媛。(美聯社)

中國國家主席習近平五年來再次訪問歐洲，華爾街日報分析，這次訪問是歐洲是否願意對抗北京的一次測試，北京在俄烏戰爭當中支持俄羅斯 ，中國貿易政策則讓歐洲主要產業受到重挫。

報導指出，歐洲領袖面對北京時大多小心翼翼，避免破壞與這個重要貿易夥伴之間的關係。然而，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)先前曾把烏克蘭戰爭及中國貿易措施定調為對歐洲形成生存威脅。

俄烏戰爭爆發以來，中國成為俄羅斯的經濟生命線，協助莫斯科重建軍事能力，雖然北京並沒有提供武器給莫斯科，但美國官員說，中國提供衛星影像給俄軍，還出售晶片、戰機零件、機器工具與其他軍民兩用設備，協助俄羅斯提升軍力。

中國內需疲軟，生產過剩，使得中國製造電動車 、太陽能板等商品大量銷往歐洲，據報導，歐洲如果想要對抗北京，歐洲領導人之間就必須團結一致，而中國長期以來則擅長利用資金，在歐洲大陸採取「分而擊之」(divide-and-conquer)的因應策略。

華爾街日報分析，馬克宏希望展現團結一致，因此邀請歐盟 執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)來到巴黎一起歡迎習近平。不過，范德賴恩是讓北京傷腦筋的人物，曾說北京企圖稱霸全球。

今年2月，歐盟決議對出售軍事產品的三家中國科技與電子公司祭出貿易限制。歐盟也利用新的反補助法調查中國進口的電動車。上個月，歐盟突然搜索中國安檢設備供應商同方威視(Nuctech)歐洲辦公室。英國與德國主管機關上個月都各自逮捕中國情報人員。

研究機構「榮鼎集團」(Rhodium Group)資深顧問巴爾金(Noah Barkin)說，歐洲對中國具有某種程度的槓桿空間，「中國經濟相當虛弱」。

巴爾金指出，中國需要取得歐洲投資、歐洲技術，但槓桿操作只有在歐洲團結一致以及表達統一訊息的情況下才能發揮作用。

歐盟若對中國電動車祭出關稅，恐德國汽車遭北京報復，但法國則支持歐洲調查中國電動車。