中、法、歐盟會談 歐盟盼中影響俄 結束俄烏戰
中、法、歐盟三方會談6日在巴黎舉行，歐盟期盼北京發揮對俄羅斯影響力，以結束俄烏戰爭，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)還強調，俄烏戰爭與中東危機攸關歐中關係發展，習近平也表達中方有意協助化解危機的立場。
根據「德國之聲」(Deutsche Welle，DW)報導，中國國家主席習近平五年來首次訪問歐洲，首站來到法國，6日下午在巴黎愛麗舍宮，與法國總統馬克宏、歐盟執委會(European Commission)主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)舉行三邊會談，商討俄烏戰爭最新局勢以及歐盟、中國的貿易爭議。
隨後馬克宏與習近平進行雙邊會談，商討俄烏戰爭與中東衝突，在聯合記者會上，馬克宏也表達對台海情勢的關切；他說：「我們談論對東亞危機的憂心，包括海峽兩岸以及北韓加速發展彈道飛彈的核武計畫」。
馬克宏也趁機要求習近平保證不會援助俄羅斯軍備，強調法國和歐洲「尊重中俄自古以來建立的聯繫」，對於北京「承諾嚴格管控軍民兩用產品出口」表示歡迎，並渴望兩國「維持密切對話」。
面對西方陣營質疑北京在俄烏戰爭的角色，習近平直言：「烏克蘭危機不是中國造成，也非這場危機的一方，我們沒有袖手旁觀，我們一直為實現和平發揮積極作用。」並措詞嚴厲反擊：「我們反對利用烏克蘭危機向別國甩鍋、抹黑第三國、發動新冷戰」。
同時習近平針對巴黎奧運舉辦期間，世界衝突全部停站的提議表達支持，馬克宏除了表達對中方的感謝，並強調「所有戰場」的停戰有助於實現持久和平。
在三邊會議之前，歐盟主席范德賴恩針對中國「扭曲市場行為」提出警告，憂心中國補貼措施可能會導致「歐洲去工業化」；她說：「中國目前製造業在巨額補貼下的產量超過銷售量，導致電動車和鋼鐵等中國製產品供應過剩，從而造成貿易不公。」
范德賴恩表示，歐盟將與受中國補貼政策影響的G7國家協商對策，不過仍強調不會「與中國脫鉤」：「目前市場失衡不能繼續下去，需要解決問題。」
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