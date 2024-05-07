我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

來美多年購屋變卦…佛州新法擋中國公民買房引歧視疑慮

記者顏伶如／綜合6日電
佛羅里達州新法將中國公民購買房地產視為國安威脅。圖為佛州一處待售物產。(路透)
佛羅里達州新法將中國公民購買房地產視為國安威脅。圖為佛州一處待售物產。(路透)

紐約時報6日報導，佛羅里達州新法將中國公民購買房地產視為國安威脅，引發恐將導致歧視更加嚴重、房市冷卻的批評聲浪。

報導指出，28歲的李麗莎(Lisa Li，音譯)11年前還是大學生時從中國來美，連續幾年住宿舍及條件陽春的公寓之後，終於在邁阿密金融區治安良好地段找到能享受河景的單臥康斗公寓(condo)，完成出價便開始訂購家具，但產權公司(title company)卻在最後一刻突然提出質疑，距離公寓數哩之外的南灘(South Beach)附近有一處海岸巡防隊(US Coast Guard)小型巡邏哨所，這筆交易可能觸犯佛州禁止中國公民購買房地產的新法，靠近軍事設施、機場或煉油廠的房地產特別敏感。

根據新法規定，李麗莎恐面臨坐牢下場，公寓賣方、房地產仲介都將承擔連帶責任，購屋計畫因此泡湯。她接受訪問時說，對於這段經驗感到非常痛心，心力交瘁。

迄今仍是租屋族的她說：「在這個國家生活及工作這麼多年，而且身為合法納稅人，我至少應該可以購買想要居住的房子。」

全美已有30多州紛紛以國家安全威脅日益嚴重、聯邦政府卻對中國共產黨影響美國拿不出對策為由，針對限制中國公民與中國企業購買房地產完成立法或正在草擬法案。今年7月將生效的佛州新法是規定最嚴格的幾州之一，幾乎全面禁止沒有綠卡的中國公民在佛州購買住宅。

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)去年簽署新法的時間就在即將參加總統初選之前，他對選民警告說，中國對美國具有最龐大的威脅。

紐約時報報導，十多名佛州中國籍居民接受訪問時，對於追求美國夢遭到阻斷表示挫折，有華裔血統的居民則說，買房子過程受到歧視，另外也有華人說，由於不確定是否在無意之間觸法而生活在恐懼當中。

民權團體與亞裔組織表示，目前並未接獲有人因為佛州新法而遭起訴的案例。不過，某些有華裔血統的居民說，感受到一股仇視華人的氛圍逐漸增強。佛州新法目前在聯邦法院面臨訴訟挑戰。

報導指出，佛州新法對房地產業顯然造成冷卻效應，房地產正是佛州經濟重要命脈。房地產開發商在佛州的建案經常仰賴中國投資者支持，但新法卻禁止中國資金，知名房地產遊說團體已針對禁令發動遊說。

佛州新法禁止購地對象為「居住」(domicile)中國且沒有美國國籍或永久居留權者，但「居住」如何定義則充滿混淆。賣方及房地產仲介如果觸法，最高將面臨一年有期徒刑。

佛州 房地產 紐約時報

上一則

拜登態度變了？以哈開戰7個月 美首度暫停援以彈藥

下一則

假冒華女哺乳顧問 索乳房、下體裸照影片 上千媽媽受害

延伸閱讀

中國公民入境古巴 持普通護照免簽

中國公民入境古巴 持普通護照免簽
佛州禁6周墮胎新法5/1上路 賀錦麗把限縮墮胎責任指向川普

佛州禁6周墮胎新法5/1上路 賀錦麗把限縮墮胎責任指向川普
20萬人藉「無證客假釋計畫」來美 逾8成從佛州入境

20萬人藉「無證客假釋計畫」來美 逾8成從佛州入境
妊娠6周後禁墮胎 佛州能從喬州學到什麼？

妊娠6周後禁墮胎 佛州能從喬州學到什麼？

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
(路透)

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

2024-05-04 10:02
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
物價高漲，消費者購物都在精打細算，對品牌失去忠實，改買價格便宜的貨品，能省就省。(美聯社)

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

2024-05-06 10:54

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮