我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經亞洲專訪 蘇利文：TikTok歸美所有很合理

劉嘉玲大爆夫妻祕辛… 自揭曾和梁朝偉酒後吵架 差點打起來

挺巴學運／暑假將至 校方盼冷卻 學生擬打延長戰

編譯潘勛／綜合報導

紐約市警局日前進入哥倫比亞大學，把占領漢彌爾頓大樓的支持巴勒斯坦學生趕出來，另逮捕100多人；全國發生挺巴學運的學校當局莫不希望即將到來的暑假，能降低當前對立情勢，但抗議學生都揚言已做好夏日攻略，準備持久抗戰下去。

華盛頓郵報報導，哥大挺巴學生領袖卡里爾(Mahmoud Khalil)在警方有所動作幾個小時之內便宣布，抗議行動將進行到讀完本學期，下學期重返。

卡里爾決心推動當前學運，本周之內獲無數其他大學示威學生所呼應，顯示抗議者對他們的訴求：結束以哈戰爭、校方由以色列相關公司撤資，不會因這個暑假而減弱多少。

這個暑假抗議活動的結果，可能影響深遠，對學生、大學當局、大城市市長、警察機構及拜登總統，皆是如此。

一些民主黨憂心暑期仍動蕩的光景，尤其是8月民主黨在芝加哥市召開全國代表大會，可能損及拜登總統連任的機率。

拜登2日在白宮發言，盡管他試著找出中間立場，但顯然體認到這次學運可能不會很快落幕，他說異議對民主體制至關重要，但異議絕不能導致失序或否認其他人的權利，學生們要能讀完這個學期，完成大學教育。

只是至少對大學管事高層來說，很多人已要求警方幫忙打破建在他們學園的帳篷營區，春季班課程結束，多少讓他們有樂觀空間，希望能見到校園暑假抗議行動出現空檔。但是能有多大，要看更基本的論爭而定：這次學運抗議而今春震動各大學，究竟代表著持久的世代運動，抑或是短期的政治一頭熱。

這個問題很難回答；這次學運才剛開始，還是隨著大多數學生夏季分頭回家而注定失敗，專家看法也不一致。有些專家指出，其他社會運動，包括2011年爆發的「占領華爾街」(Occupy Wall Street)抗議大企業貪婪，一旦沒有主軸，或高度集中的紮營區及指揮中心，來推動運動，就會面臨諸多掙扎，難以為繼。

拜登 民主黨 華爾街

上一則

挺巴學運／哥大抗議領袖 是紐約40歲「富二代」住340萬元豪宅

下一則

川普vs.拜登 一覽移民、稅務等5大政策

延伸閱讀

白宮門口遭車輛高速衝撞 駕駛當場身亡

白宮門口遭車輛高速衝撞 駕駛當場身亡
美媒：川普痛批拜登「蓋世太保」手法打壓

美媒：川普痛批拜登「蓋世太保」手法打壓
學運遍地起 但恐難影響總統選情 民調顯示青年更重視其他議題

學運遍地起 但恐難影響總統選情 民調顯示青年更重視其他議題
為投拜登湧入美國？大選惡意假消息對準移民

為投拜登湧入美國？大選惡意假消息對準移民

熱門新聞

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
(路透)

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

2024-05-04 10:02
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

CNN：拜登批日本「仇外」

2024-05-02 09:49

超人氣

更多 >
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？