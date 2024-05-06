挺巴學運／暑假將至 校方盼冷卻 學生擬打延長戰

紐約市警局日前進入哥倫比亞大學，把占領漢彌爾頓大樓的支持巴勒斯坦學生趕出來，另逮捕100多人；全國發生挺巴學運的學校當局莫不希望即將到來的暑假，能降低當前對立情勢，但抗議學生都揚言已做好夏日攻略，準備持久抗戰下去。

華盛頓郵報報導，哥大挺巴學生領袖卡里爾(Mahmoud Khalil)在警方有所動作幾個小時之內便宣布，抗議行動將進行到讀完本學期，下學期重返。

卡里爾決心推動當前學運，本周之內獲無數其他大學示威學生所呼應，顯示抗議者對他們的訴求：結束以哈戰爭、校方由以色列相關公司撤資，不會因這個暑假而減弱多少。

這個暑假抗議活動的結果，可能影響深遠，對學生、大學當局、大城市市長、警察機構及拜登 總統，皆是如此。

一些民主黨 憂心暑期仍動蕩的光景，尤其是8月民主黨在芝加哥市召開全國代表大會，可能損及拜登總統連任的機率。

拜登2日在白宮發言，盡管他試著找出中間立場，但顯然體認到這次學運可能不會很快落幕，他說異議對民主體制至關重要，但異議絕不能導致失序或否認其他人的權利，學生們要能讀完這個學期，完成大學教育。

只是至少對大學管事高層來說，很多人已要求警方幫忙打破建在他們學園的帳篷營區，春季班課程結束，多少讓他們有樂觀空間，希望能見到校園暑假抗議行動出現空檔。但是能有多大，要看更基本的論爭而定：這次學運抗議而今春震動各大學，究竟代表著持久的世代運動，抑或是短期的政治一頭熱。

這個問題很難回答；這次學運才剛開始，還是隨著大多數學生夏季分頭回家而注定失敗，專家看法也不一致。有些專家指出，其他社會運動，包括2011年爆發的「占領華爾街 」(Occupy Wall Street)抗議大企業貪婪，一旦沒有主軸，或高度集中的紮營區及指揮中心，來推動運動，就會面臨諸多掙扎，難以為繼。