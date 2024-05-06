「後巴菲特時代」波克夏權責畫分 亞伯將完全掌權

波克夏董事長巴菲特。(美聯社)

在長期戰友孟格辭世後，8月將滿94歲的「股神」巴菲特 對於自己無法永遠執掌波克夏 的態度也愈來愈明顯，不僅在股東會提到他每三年調整遺囑一次，也暗示已擬好交棒計畫，表示他欽定的接班人副董事長亞伯(Greg Abel)在接班後應該擁有投資 的最終決策權，清楚表明亞伯不只會監督併購行動，也會掌握股票投資組合。

巴菲特在股東會一開始先向老戰友孟格致敬，且稍微提到他每三年會調整遺囑一次，仍建議太太把10%遺產配置到美國短期公債，90%配置到低成本的標普500指數指數型基金(ETF)，且根據交付信託的金額，他的太太不必擔心投資組合績效是否能擊敗大盤指數。

他在股東會上雖表明會繼續擔任執行長，但在屢次被問到交棒計畫時，都會拿自己年紀開玩笑，「我們將看到下個管理團隊如何執掌波克夏，幸運的是各位不用等太久，我覺得身體不錯，但我也稍微知道平均餘命」。

巴菲特欽點的接班人、掌理非保險事業的副董事長亞伯(左)3日與出席的股東合影。(美聯社)

巴菲特在被問到「後巴菲特時代」的波克夏權責劃分時，給了最明確的答案，「我認為責任應該完全交給亞伯」，「這些責任一直在我身上，我分配了一些出去，但「我認為執行長應該是能夠評估收購企業、買進股票、在沒人想動時願意站出來的人」，也就是現為非保險事業副董事長的亞伯，也會負責決定波克夏的資本配置。

他說，在他辭世後，董事會可能做出最後決定，但「如果他們不這麼做，我可能試著回來糾纏他們」。