竊取數位資訊製造假卡 糧食券詐騙案猖獗 領福利家庭受害
仰賴糧食券等公共福利制度生活的數以百萬計美國家庭正面臨詐騙威脅，詐騙集團使用非法安裝的裝置，竊取受害者的支付卡數據；受害者使用商店或自動提款機的裝置刷卡，犯罪分子再利用竊取來的資訊製作假的支付卡，竊取受害者帳戶裡的金錢。
EBT卡不含加密晶片 易被盜竊
盜刷詐騙於2022年左右開始猖獗，竊賊鎖定各種以刷卡操作的付款，包括信用卡和簽帳金融卡付款，使用支付卡的社會福利計畫也同樣容易成為目標；然而，與銀行核發的信用卡和金融卡不同，由公共機構發行的福利卡並沒有防詐騙保護，限制了信用卡或金融卡持卡人對未經授權之收費的責任。
根據「紐約時報」4日報導，這類詐騙對糧食券(food stamp)和現金援助(cash assistance)這兩項福利計畫的打擊尤其嚴重，兩者都是月計畫，透過電子轉帳卡(EBT，Electronic benefit transfer)轉帳給計畫參與人。
電子轉帳卡使用基本的付款技術，只帶有包含一個帳號號碼的磁條，相較之下，現在銀行發行的大部分信用卡、金融卡都含有晶片，晶片就如同使用加密保護帳戶資訊的微型電腦。
管理福利計畫的州機構並未採用晶片技術，因為聯邦法並未要求，晶片卡不僅比磁條卡更貴，要將數十億元的福利計畫轉變為新的支付結構更是相當有挑戰性。
行業標準支付保障措施與過時EBT技術之間的差距，使EBT使用者更容易受到數位盜竊的影響。
一旦EBT卡的資訊被記錄，就可以編碼到任何帶有磁條的卡上，複製卡可以用於購買雜貨或兌現，取決於其複製的原卡。
詐騙分子可以撥打州福利專線確定EBT卡儲存的糧食券金額，並且在任何一台提款機提領現金。
聯邦一年3000萬補償被竊福利金
這付出了巨大代價，根據負責監督糧食券計畫的農業部資訊，聯邦政府過去一年已經花費至少3000萬元補償被盜竊的福利金。
一些州正採取行動以保護接受福利補助的對象，加州、奧克拉荷馬州計畫於今年夏季試驗EBT晶片卡，有望幫助保障福利；雖然糧食券和現金援助是聯邦資助的計畫，但各州在如何管理這些項目方面有很大的自由空間。
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