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AI操控戰機未來趨勢 空軍部長親自上陣試飛

編譯中心／綜合報導
空軍部長肯達爾2日坐在由A1控制的戰機前座，與空軍戰鬥員駕駛的F-16戰機，互相競逐。(美聯社)
空軍部長肯達爾2日坐在由A1控制的戰機前座，與空軍戰鬥員駕駛的F-16戰機，互相競逐。(美聯社)

空軍2日在加州愛德華空軍基地測試一架由人工智慧(AI)操控的F-16戰機。坐在前座的空軍部長肯達爾(Frank Kendall)表示，更小、更便宜的AI操控無人戰機是未來趨勢。

美聯社報導，AI標誌著1990年代初期匿蹤技術引入以來，軍用航空領域最重大的進展之一，美國空軍積極投入其中。這種技術雖然尚未發展完備，美國空軍仍計畫組建一支超過1000架無人戰機組成、具有AI技術的機隊，其中第一架目標要在2028年前開始運作。

空軍部長肯達爾降落後接受美聯社訪問時表示：「要是不擁有它，會有安全風險。現階段我們必須擁有它。」

美聯社和美國國家廣播公司(NBC)獲准觀摩這次的秘密飛行，但出於安全考量，在飛行完成前不會進行相關報導。

這架由AI控制的F-16戰機名為「維斯塔」(Vista)，以時速約885公里的速度載著肯達爾飛行，這使得他的身體承受五倍的重力。

飛行期間，維斯塔幾乎與另一架有人員駕駛的F-16正面交鋒，兩架飛機彼此相距不到300公尺，不斷扭轉和盤旋，試圖迫使對手陷入下風。

在這場歷時一小時飛行的尾聲，肯達爾面露微笑爬出駕駛艙外。他說，他在飛行過程中的見識，已足夠讓他信任這種仍在學習的AI技術有能力決定是否要在戰爭中發射武器。

不過，讓AI技術自主決定發射武器的想法面臨許多負面聲浪。武器控管專家與人道團體都極其憂心AI有朝一日會在沒有與人類進一步協商情況下自動投下炸彈導致人員死傷，因而尋求加強限制AI的運用。

紅十字國際委員會(International Committee of the Red Cross)曾警告說，「在把攸關生死的決定權交給傳感器和軟體一事上，存在普遍且嚴正的關切」，還說自主武器「是令人擔憂的直接因素，需要國際社會採取緊急政治因應措施」。

肯達爾表示，使用武器時，系統一定會有人類監督，還說更小、更便宜的AI控制無人戰機將會是未來趨勢。

安全、成本和戰略能力的考量促使美軍轉向具備AI技術的戰機。舉例來說，由於美國與中國在電子戰、太空和防空系統方面都有進步，兩國若爆發衝突，當今由昂貴、人員操縱的戰機所組成的美國空軍機隊將處於弱勢。

中國空軍規模即將超越美國，且也正在組建一支無人飛行武器的機隊。

AI 加州 太空

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