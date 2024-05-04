我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

UCLA抗議者 疑接受類似「聖戰士」格鬥訓練

編譯莊瑞萌／綜合報導
空拍機畫面顯示，在洛杉磯加州大學(UCLA)校園內發動抗議活動的學生，在與警方衝突之前曾接受類似聖戰士近身搏擊的演練。(截圖自X平台視頻)
空拍機畫面顯示，在洛杉磯加州大學(UCLA)校園內發動抗議活動的學生，在與警方衝突之前曾接受類似聖戰士近身搏擊的演練。(截圖自X平台視頻)

空拍機畫面顯示，在洛杉磯加州大學(UCLA)校園內發動抗議活動的學生，在與警方衝突之前曾接受類似聖戰士近身搏擊的演練。

每日郵報報導，由於學生拒絕配合驅散令，警方在1日晚上突襲洛杉磯加大挺巴陣營，衝突中至少132人被捕及一名警員受傷。不過，從空拍畫面得知，在警方衝入前學生正在學習近身搏擊技巧，其中有人拿著擴音器教學，戴著黑色頭套的成員似乎在示範自衛戰術，此情此景讓部分網路評論家聯想到聖戰士訓練的畫面。畫面中還有人走向另一個人，作勢要朝頭部攻擊，第二段演練則是示範當被踢之後如何拉住某人的腳。從鏡頭還可發現廣闊的營地中帳篷緊密排列，巴勒斯坦國旗橫掛其中，標語和牌子則放在營地周圍的柵欄上。

在洛杉磯加大宣布營地非法的第二天，部分示威者曾被看到戴著安全帽、護目鏡和呼吸面具，以預防即將來臨的包圍。據加州公路巡警(CHP)發言人表示，1日晚間警察清場時，有人向警方投擲物品，包括水瓶在內。

當警方直升機盤旋在群眾上方時，隨著警方逼近，可以聽到震撼彈發出的聲音，群眾則高喊著，「你們昨晚去哪裡了？」被逮捕的人則被帶到洛杉磯郡警局位於市中心的拘留所，目前不清楚當中有多少學生及教職員。

洛杉磯加大校方證實，校內課程已轉移到遠距學習。校方還警告學生如果留在現場，可能會面臨被開除或刑事起訴等後果，教職員則可能面臨紀律處分。

示威者呼籲支持以色列擁有自衛權，拜登總統應採取更多措施以停止加薩的流血事件，並要求學校向支持以色列政府的公司撤回投資，包括哥倫比亞大學在內等多所學校則要求警方平息抗議活動。在俄勒岡州波特蘭，警方於2日早上進入波特蘭州立大學(Portland State University)圖書館，該處自4月29日起已被示威者設置路障封鎖。

洛杉磯加大 加州大學 以色列

上一則

民主黨德州聯邦眾議員奎拉夫婦 涉賄被訴

下一則

年繳9萬學費 家長抗議：校園不安、學業荒廢

延伸閱讀

治安惡化司機集體「請病假」洛市20條公車線大延宕

治安惡化司機集體「請病假」洛市20條公車線大延宕
寬待挺巴示威 演變成流血衝突 UCLA應對政策遭檢視

寬待挺巴示威 演變成流血衝突 UCLA應對政策遭檢視
阻止巴勒斯坦領土「人道悲劇惡化」 土耳其封殺以色列貿易

阻止巴勒斯坦領土「人道悲劇惡化」 土耳其封殺以色列貿易
示威者「戴綠頭帶」疑模仿哈馬斯 史丹福大學：已報告FBI

示威者「戴綠頭帶」疑模仿哈馬斯 史丹福大學：已報告FBI

熱門新聞

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

CNN：拜登批日本「仇外」

2024-05-02 09:49
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑