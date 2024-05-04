UCLA抗議者 疑接受類似「聖戰士」格鬥訓練

空拍機畫面顯示，在洛杉磯加州大學(UCLA)校園內發動抗議活動的學生，在與警方衝突之前曾接受類似聖戰士近身搏擊的演練。(截圖自X平台視頻)

空拍機畫面顯示，在洛杉磯加州大學 (UCLA)校園內發動抗議活動的學生，在與警方衝突之前曾接受類似聖戰士近身搏擊的演練。

每日郵報報導，由於學生拒絕配合驅散令，警方在1日晚上突襲洛杉磯加大 挺巴陣營，衝突中至少132人被捕及一名警員受傷。不過，從空拍畫面得知，在警方衝入前學生正在學習近身搏擊技巧，其中有人拿著擴音器教學，戴著黑色頭套的成員似乎在示範自衛戰術，此情此景讓部分網路評論家聯想到聖戰士訓練的畫面。畫面中還有人走向另一個人，作勢要朝頭部攻擊，第二段演練則是示範當被踢之後如何拉住某人的腳。從鏡頭還可發現廣闊的營地中帳篷緊密排列，巴勒斯坦國旗橫掛其中，標語和牌子則放在營地周圍的柵欄上。

在洛杉磯加大宣布營地非法的第二天，部分示威者曾被看到戴著安全帽、護目鏡和呼吸面具，以預防即將來臨的包圍。據加州公路巡警(CHP)發言人表示，1日晚間警察清場時，有人向警方投擲物品，包括水瓶在內。

當警方直升機盤旋在群眾上方時，隨著警方逼近，可以聽到震撼彈發出的聲音，群眾則高喊著，「你們昨晚去哪裡了？」被逮捕的人則被帶到洛杉磯郡警局位於市中心的拘留所，目前不清楚當中有多少學生及教職員。

洛杉磯加大校方證實，校內課程已轉移到遠距學習。校方還警告學生如果留在現場，可能會面臨被開除或刑事起訴等後果，教職員則可能面臨紀律處分。

示威者呼籲支持以色列 擁有自衛權，拜登總統應採取更多措施以停止加薩的流血事件，並要求學校向支持以色列政府的公司撤回投資，包括哥倫比亞大學在內等多所學校則要求警方平息抗議活動。在俄勒岡州波特蘭，警方於2日早上進入波特蘭州立大學(Portland State University)圖書館，該處自4月29日起已被示威者設置路障封鎖。