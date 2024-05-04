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涉詐10億 中國流亡富商郭文貴首席助理認罪

編譯盧炯燊／綜合報導
中國流亡富商郭文貴涉嫌詐欺10億元案將於5月22日開審，但同案女被告、他的首席助理王雁萍3日突然承認串謀罪名。圖為郭文貴去年3月15日出庭時的法庭畫像。(路透)
中國流亡富商郭文貴涉嫌詐欺10億元案將於5月22日開審，但同案女被告、他的首席助理王雁萍3日突然承認串謀罪名。圖為郭文貴去年3月15日出庭時的法庭畫像。(路透)

中國流亡富商郭文貴涉嫌詐欺10億元被控11罪名，案件即將於5月22日開審的前三周，同案女被告王雁萍(Yvette Wang)3日突然承認串謀罪名，法官已定於9月10日宣判。

郭文貴涉嫌夥同財務顧問余建明(William Je)、王雁萍等人電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺及洗錢等11項罪名，涉款高達10億元，去年在紐約曼哈頓南區聯邦法庭開審時，郭文貴與王雁萍拒不認罪，法官拒絕兩人保釋申請，在押至今年5月22日開審。

45歲的王雁萍被指是郭文貴的首席助理，聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)指她「在一個廣泛而複雜的詐欺計畫中，擔任領導角色。」數以千計投資者被誘騙向郭文貴控制的實體投資超過10億元。

王雁萍一直否認控罪，但在案件即將正式開審前，在曼哈頓南區聯邦法庭突然承認控罪。

她穿著囚衣及戴著腳鐐出席整個認罪過程，全程只說英語並把翻譯提供的耳機掛在耳下。

她承認從2018年到2023年3月，與郭文貴及余建明等人通過GTV傳媒集團、喜馬拉雅農場聯盟及喜馬拉雅交易所等，以詐欺手段誘使投資者匯款給他們。據悉受害人多達數千人。

王在認罪時表示「知道我所做的事情是錯的」，又說「會承擔全部責任，並對我的行為感到非常抱歉。」

法官托雷斯(Analisa Torres)已定於9月10日宣判，王將面臨最高10年監禁。若她不認罪而又被判罪名成立，最高將被判終身監禁。

至於同案的余建明，自案發起一直在逃至今。

郭文貴 詐欺 投資

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