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追討欠薪3000元 官司打11年討公道 最高院受理

記者顏伶如／綜合報導
戈薩奇大法官對一個行政法院即可解決的案子卻要打到最高法院，表達質疑。（美聯社）
戈薩奇大法官對一個行政法院即可解決的案子卻要打到最高法院，表達質疑。（美聯社）

華爾街日報2日報導，最高法院未來幾周將針對欠薪3000元的訴訟做出裁決，案情看似微不足道，小額索賠法庭(small-claims court)便可解決，卻牽動著一般市井小民打官司能否一路上訴到最高法院的機會。

報導指出，73歲的哈洛(Stuart Harrow)是國防部員工，服務於國防契約管理局(Defense Contract Management Agency)近40年，因為追討欠薪3000元，向國防部申訴遭拒，又被行政法院、聯邦委員會打回票，聯邦上訴法院以追訴時效已過為由拒絕受理，官司打了11年。

無薪假豁免 卻錯誤扣薪

最高法院受理哈洛（圖）告國防部欠薪3000元的案子，哈洛為此案鍥而不捨，大法官也...
最高法院受理哈洛（圖）告國防部欠薪3000元的案子，哈洛為此案鍥而不捨，大法官也表示同情。（取自國防契約管理局DCMA)

哈洛指出，受到聯邦預算刪減影響，2013年數十萬聯邦公務員被迫放無薪假(furloughs)，但他申請經濟困難豁免(hardship exemption)，卻遭到錯誤扣薪而導致沒有收入，連續6天無薪可領使得他想要另找工作都沒辦法。

處理3000元案 大法官納悶

對於受理哈洛上訴，保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)今年3月在言詞辯論庭上說：「我們在美國最高法院，處理著索賠3000元的案子。」

戈薩奇指出：「政府為何要我們處理此案，我感到納悶。」

哈洛：對平民百姓影響大

哈洛則說，這起案件對平民百姓有著切身影響，獲得倡議人士以及為同樣案件打官司的民眾支持。

2015年，三名委員組成聯邦考績保障委員會(Merit Systems Protection Board)受理哈洛申訴，受到政治因素與官僚制度拖延，直到2022年終於裁定申訴失敗。

遭到聯邦上訴法院拒絕之後，原本自己擔任律師的哈洛找來兩位加州法律教授杜德森(Scott Dodson)、戴維斯(Joshua Davis)幫忙，訴諸最高法院討公道。舊金山加大法學院(UC Law San Francisco)訴訟與法院中心主任杜德森負責寫訴狀，教授戴維斯則負責言詞辯論。

戈薩奇流露對哈洛的同情

報導指出，戈薩奇在言詞辯論庭發言中透露對哈洛的同情，並指出哈洛碰到的幾個不可思議的狀況。

戈薩奇舉例，政府拖了7年才做出裁決，寄出電郵通知時卻寄到哈洛的舊電郵地址，但哈洛一收到通知馬上就採取行動，其實政府站在寬容立場，絕對可以坦承疏失。

國防部 大法官 加州

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