金山2亞裔保全遭推踢 疑仇恨攻擊 事發地鄰近唐人街

兩名在聯合廣場附近擔任保全人員的菲律賓裔男子遭到男子襲擊。男子先推一名保全。（截自Fox2／ktvu影音）

舊金山 警方指稱，兩名在聯合廣場(Union Square)附近擔任保全人員的菲律賓裔男子，1日在工作時無端遭到襲擊。受害者都是菲律賓移民 ，年齡分別是59歲和78歲；他們說，他們來美多年，從未遇過這種事。警方不排除仇恨是這起無端攻擊事件的可能動機。

警方表示，受害者聲稱，1日上午10時20分左右，在他們工作的Post街和Kearny街附近辦公大樓前方，一名身分不明男子從車上下來襲擊他們，然後開車逃離現場。該辦公大樓距離聯合廣場和唐人街僅幾個街區。

兩名受害者都在當地工作多年，對這次襲擊感到驚訝震驚。其中一位受害者文蒂根(Ignacio Ventigan)以有限的英語指著自己額頭上的瘀傷，指那是該男子襲擊他和同事造成的。

兩名在聯合廣場附近擔任保全人員的菲律賓裔男子遭到男子襲擊。男子先推一名保全，再踢他。（截自Fox2／ktvu影音）

監視器畫面顯示，文蒂根當時正與同事莫拉萊斯(Bob Morales)交談。然後一名男子從一輛停著的汽車中走出來，對著莫拉萊斯推擠並試圖踢他。莫拉萊斯說：「他推我。然後我說：『幹什麼？』他沒有說話，然後踢我。」

隨後男子走到文蒂根面前，追他並推擠他。文蒂根摔倒在地，頭部受傷。接著男子開車離去。

兩名在聯合廣場附近擔任保全人員的菲律賓裔男子遭到男子襲擊。男子先推一名保全，再踢他；隨後再攻擊第二名保全人員。（截自Fox2／ktvu影音）

一名目擊者向媒體表示，他曾走出工作地點試圖幫助受害者；他說：「我很震驚，我們位在市中心，這裡活動很多，但還是一條安靜的街道。」

這名匿名目擊者聲稱，如此襲擊「不可接受」，也「絕對沒有理由這樣做」。他說：「我不願認為這有任何種族動機，但看到受到攻擊的人，我腦海中首先浮現的就是這種事。」

兩名在聯合廣場附近擔任保全人員的菲律賓裔男子遭到男子襲擊。男子先推一名保全，再踢他；隨後再攻擊第二名保全人員，將他推倒在地。（截自Fox2／ktvu影音）

兩名受害者表示，身為保安人員，他們經常站在自己工作大樓外監控情況。他們從未見過攻擊他們的嫌疑人。

襲擊事件發生後，他們仍繼續工作。但他們也擔心嫌犯可能會再回來。到目前為止，此案尚未有人被捕。