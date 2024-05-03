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全美47州至少有1位10億富豪 各州富豪財富加總達1.6兆

編譯盧炯燊／綜合報導
貝佐斯（左起）、查克柏格、馬斯克依序為佛州、加州、德州首富。(路透、美聯社)
貝佐斯（左起）、查克柏格、馬斯克依序為佛州、加州、德州首富。(路透、美聯社)

美國除了三個州之外，每個州都至少有一位身家10億元或以上的富豪，他們的總財富不斷膨脹達至驚人的1.6兆元。

富比世(Forbes)的分析發現，與2023年一樣，全美只有阿拉斯加、德拉瓦及西維吉尼亞這三州沒有億萬富豪，其餘47個州最少有一位身家10億元或以上的富豪，其中有三個州更是富豪集中地，最少有100位億萬富豪：加州有197個，紐約州有139個，佛州則有107個。

隨著股市持續走高又或跨國投資有道，去年至今這群超級富豪的總財富增加了1000億元。

當然隨著市場的變化，各州的富豪排名也出現了變化。

例如電商平台亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)2023年11月搬離華府到佛州邁阿密，結果他以1940億元的身家成為佛州首富。

貝佐斯離開後，微軟創辦人比爾·蓋茲(Bill Gate) 以1280億元的財富一躍成為華州首富，但以全球而論排第九位。

39歲的臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)，因為Meta股價去年至今幾乎飆升了兩倍，水漲船高下身家激增至1770 億元，超過Alphabet 前執行長、谷歌創辦人佩吉(Larry Page)，成為加州首富，全國排第二僅次於科技大亨馬斯克(Elon Musk)。

馬斯克身家高達2047億美元，居於德州自然是德州首富，也是全國首富。但由於受特斯拉(Tesla)股價下跌拖累，身家縮水逾1400億元而失去全球首富地位。

至於有股神之稱的巴菲特(Warren Buffett)，則以1330億元的身家繼續是內布拉斯加州最富有的人。媒體大亨彭博 (Michael Bloomberg) 擁有1060億元財富，仍是紐約最富有者。

內布拉斯加州 佛州 德州

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