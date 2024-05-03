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50都會區中位數房價 首購族僅6區付得起

記者張聲肇／綜合報導
全美50個都會區房屋的中價位，只有匹茲堡等六個地區的房價，首購族支付得起。圖為匹茲堡城市景觀。(圖／123RF)
全美50個都會區房屋的中價位，只有匹茲堡等六個地區的房價，首購族支付得起。圖為匹茲堡城市景觀。(圖／123RF)

克利佛房地產(Clever Real Estate)公司調查發現，全美50個都會區房屋的中間價位，只有六個地區的房價，首購族支付得起，其餘44個都會區，中等收入家庭都買不起。

購屋支出占家庭收入28%以下，稱為「負擔得起」的房價。如今各大都會區，絕大多數中等收入家庭，即使付了20%頭期款，也「養」不起中間價位的房子。

前述六個房價中等收入家庭負擔得起的都會是匹茲堡、克里夫蘭、聖路易、田納西州的孟斐斯、印地安納波里斯，和阿拉巴馬州的伯明翰。

以匹茲堡為例，中價位房子19萬9753元，付了20%頭期款後，房貸、房稅和保險每月要1398元，年收入只要5萬9919元以上就付得起，而匹茲堡的家戶平均年收入是7萬607元。

首購族最望塵莫及的都會房價是洛杉磯，加州的聖荷西、聖地牙哥和舊金山；紐約；邁阿密以及加州河濱市(Riverside)。

洛杉磯是全美居最不易的都會，年收入要有24萬9471元才負擔得起中位價格的房子，但是該都會區家庭平均年收入僅8萬7743元。

房價高不可攀，原因有幾個：多年來新蓋的房子太少，奠定了供應不足的基本面，房貸利率高漲以及建材成本上升，更拉大供需的距離。

其中，過去三年來房貸利率飛升對房市造成「黃金手銬」效應。新冠病疫大流行期間鎖定史上最低3%房貸利率的屋主捨不得賣，進一步縮小了供應面，想買房的人更沒得選擇。

經濟學家預測，今年上半年房貸利率將高居不下，聯準會開始降息之前，下跌的可能性不大。即使下跌，也不可能跌回新冠大流行期間的歷史低點。年初以來不怎麼令人樂觀的通膨數據，更讓人難以指望聯準會很快就會開始調降利率。

利率 房價 加州

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