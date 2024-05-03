國稅局鎖定千萬富翁 查稅率擬從11%增至16.5%

收入逾1000萬元的富有納稅人注意，國稅局針對富人的的查稅率將從2019年的11%提高到2026年的16.5%。(美聯社)

國稅局 決定利用2022年通過、民主黨 支持的「降通膨法」(Inflation Reduction Act)經費，將收入逾1000萬元的富有納稅人的查稅率大幅提高50%；從2019年的11%提高到2026年的16.5%。

此外，國稅局還計畫在七年內，將資產逾2億5000萬元的大企業的查稅率提高兩倍，資產逾1000萬元的商業夥伴關係查稅率提高十倍。

國稅局2日詳細說明相關計畫。國稅局表示，儘管查稅率預期會增加，但不會超過2010年的水平；因為大企業、合夥企業和富人的申報數量已經增加，而且組成更複雜。

國稅局局長沃菲爾(Danny Werfel)表示，該機構致力保護年收入低於40萬元的美國家庭，免受查稅率上升的影響。他2日向媒體表示，這一類國人的查稅率不會超過2018年水平；該年的查稅率創歷史新低。

沃菲爾強調，「正如我一再所說，不會出現新一波針對中低收入納稅人、針對家庭店面的查稅；無論是任何形式都不在我們的計劃中。」

由於多年資金不足，國稅局對大企業和千萬富翁的查稅率在2010年至2021年間下降。「降通膨法案」在沒有任何共和黨 人投票的情況下通過，批准國稅局於十年內獲得約800億元經費。共和黨人擔心小型企業和中產階級可能成為國稅局審計目標，採取種種舉措試圖削減國稅局經費，後來民主黨同意撤銷其中200億元資金。

國稅局現在正利用降通膨法提供的大量資金，設法更加現代化，為納稅人改善服務，從欠稅者那裡徵收更多稅收。

2022年以來，國稅局已增加大約1萬1000個全職職位。沃菲爾表示，國稅局計畫在2029財年以前利用降通膨法資金，增加1萬4000個全職職位。

國稅局同時也在改進其技術，使用人工智慧(AI)來幫助選擇應該審計的企業。迄今為止，國稅局已從未報稅或未繳稅的百萬富翁身上追回5億2000萬元。

沃菲爾2日警告，如果進一步削減國稅局經費，國稅局的工作將面臨風險。